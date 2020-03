La Generalitat desmiente un bulo que pedía cerrar ventanas por una desinfección a través de helicópteteros

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias han confirmado que este texto, en el que se aprecia la imagen institucional de la Generalitat, es falso.

En concreto, el bulo señala: "Esta noche, a partir de las 11:00 pm nadie podrá estar en la calle, cerrar puertas y ventanas. 5 helicópteros de la Fuerza Aérea pulverizarán desinfectante como parte del protocolo para erradicar el coronavirus. Por favor difundir. Muchas gracias".

La Generalitat ha remarcado en redes sociales que "NO se va a desinfectar desde helicópteros" y ha pedido a la población que solo atienda a la información de fuentes oficiales y no a cadenas de WhatsApp. En el mismo sentido, pide no difundir bulos a través de la red.