Coronavirus.- Oltra: "No hem rebut queixes respecte al repartiment de gel hidroalcohòlic" a residències

Així ho ha assenyalat la també vicepresidenta i portaveu del Govern valencià en ser preguntada sobre el malestar en el sector de les residències pel fet que els seus propis treballadors hagen d'anar a per aquests gels.

"No hem rebut queixes respecte al repartiment, ahir de 9 a 14 hores i hui de 9 a 14 hores; al contrari, els centres agraeixen que els puguem proveir de material, no s'ha trencat cap confinament", ha dit.

Així, ha subratllat que el confinament és per als residents, no per als treballadors que acudeixen als seus llocs de treball i ha afegit que entre les funcions de la direcció dels centres està la de decidir què persones van a per les provisions, ja que igual que aquest entren provisions d'aliments o medicaments.

Respecte a la resta de material, com les màscaretes, ha indicat que no està afectant un sol centre, sinó el conjunt de la xarxa sanitària i sociosanitària de totes les comunitats autònomes i s'està treballant des del Govern central i també l'autonòmic per a poder aconseguir eixe material.

"És una situació d'escassetat de material generalitzada, no és una qüestió puntual", ha subratllat davant les preguntes sobre denúncies concretes d'alguns centres.

Respecte a les mesures preses en les residències de majors i altres centres sociosanitaris, com els quals atenen persones amb diversitat funcional, Oltra ha explicat les instruccions que s'han donat seguint els criteris de les autoritats sanitàries.

En primer lloc, ha exposat, es van remetre fa una setmana documents tècnics amb mesures higièniques, de desinfecció i separació de seguretat de metre i mig entre residents. A més, no poden entrar ni eixir persones alienes al centre, tampoc visites, excepte l'excepció d'aquells treballadors que siguen necessaris per a actuacions tècniques de seguretat i salut.

En el cas de persones amb diversitat funcional podran eixir amb un acompanyant i mantenint les condicions de seguretat en aquells casos en què, per les seues característiques, el confinament podria agreujar la seua afecció.

Els espais comuns de les residències s'utilitzaran per torns per a augmentar la distància de seguretat i sempre en els mateixos torns. Quan es detecten els símptomes compatibles amb Covid-19 en una persona, s'aïllarà immediatament i es comunicarà el cas.