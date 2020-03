Aragón elabora un protocolo para que las organizaciones agrarias colaboren en la desinfección de municipios

Así lo ha revelado en rueda de prensa la consejera de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Mayte Pérez, tras la reunión celebrada por el CECOP este viernes. De este modo, se trabajará para que ningún núcleo urbano de la Comunidad se quede sin ser objetivo de esta labor preventiva.

Para eso, se va a mantener el contacto con los consistorios aragoneses a fin de conocer cuáles son las actuaciones que requieren y así colaborar con las acciones que hasta ahora está llevando a cabo la Unidad Militar de Emergencias (UME).

"La intención es darles el protocolo, dotarles de materiales y personal para llevarlo a cabo y luego que ellos marquen las prioridades concretas", ha matizado Pérez.

Estas labores de desinfección se van a realizar en las vías públicas y no en residencias o centros especializados de salud, que requieren de profesionales que conozcan la situación de cada uno de ellos.

La desinfección también se realizará en aquellos lugares que todavía no presenten contagios por coronavirus porque, a juicio de Pérez, "no es malo desinfectar", incluso en zonas que no presenten casos. Además, el protocolo establece una labor de mantenimiento porque "de nada sirve desinfectar un día y luego dejarlo".

CADENA ALIMENTARIA "ESENCIAL"

Además, el Gobierno, a través del Departamento de Agricultura, va a trabajar para "preservar y atender" un "servicio esencial" como es la cadena alimentaria, desde los productores, hasta los vendedores, pasando por los transportistas.

"En estos momentos es un sector absolutamente vital y por tanto hay que garantizar y preservar todo el proceso y considerar todas las sugerencias y necesidades", ha sostenido Pérez.

PLAN COMARCAL DE CONTINGENCIA

Por otra parte, el CECOP ha abordado la realización de un Plan Comarcal de Contingencia que, según la consejera, "contempla los requisitos y cuestiones" que son "clave" para atender la situación de la crisis sanitaria.

Además, se elaborará un Plan de Protección Civil, para lo que se pedirá a cada Departamento que redacte un documento en el que "se contemplen todos los escenarios" para "tener previsión a futuro" de lo que pueda ocurrir a lo largo de los próximos días y que después serán puesto en común.

Por último, la consejera ha insitido en no realizar llamadas al 061 para las consultas relacionadas con el coronavirus ante el colapso que está sufriendo esta terminal telefónica y que evita su función principal, que es la de atender emergencias comunes.