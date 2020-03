¡No, no es broma! La Conga de Cecotec está rebajada un 80% en Ebay

Se han convertido en un indispensable en los hogares y no nos extraña, pues los robots aspiradores han llegado para facilitarnos las costosas tareas de casa. Por ello, siempre son un éxito de ventas en campañas especiales como Navidad o el Black Friday y constantemente hay compradores en su búsqueda y captura... a poder ser, a buen precio. Esto no siempre es posible, ya que la avanzada tecnología de algunos modelos hace que no sean aptos para todos los bolsillos. Sin embargo, hay ocasiones en las que se alinean todos los astros y podemos hacernos con uno de ellos a un precio muy suculento.

Este es el caso del modelo Serie 899 Slim Wet de Cecotec, que la plataforma Ebay ha rebajado un 80%. ¡Como lo lees! No es ninguna broma. Ahora puedes adquirir este gadget, cuyo precio habitual es de 665 euros, por tan solo 129.

Modelo Serie 899 Slim Wet de Cecotec. Ebay/Cecotect

¿Qué tiene de especial esta Conga?

Además de un precio (muy) sugerente con el que nos ahorramos, según informa Ebay, 536 euros, este robot aspirador tiene prestaciones que nos ayudarán a la organización de la limpieza en el hogar. Este pequeño electrodoméstico tiene un modo profesional 2 en 1 que barre y friega hasta en cinco modos (auto, bordes, habitación, espiral y vuelta a casa) que asegura que no hay mota de polvo que se resista a su trabajo.

Como otros de su generación, también dispone de sensores de proximidad y anticaída que velan por su seguridad (y la de los más pequeños de la casa); de un sistema de navegación inteligente para limpiar cuidadosamente cada metro cuadrado de casa y, después, volver a su base sin necesidad de órdenes; y de una potente turbina que maximiza la gran potencia de succión. ¿Te animas a comprobarlo?

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Ebay y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.