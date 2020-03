Coronavirus.- Un policia local de València dona positiu en Covid-19 i l'Ajuntament fa desinfeccions i aïllaments

Ribó ha facilitat aquesta informació en la roda de premsa que ha oferit després de la reunió celebrada aquesta jornada de la Comissió de Seguiment del Covid-19 en el consistori de la capital valenciana. El primer edil ha afirmat que després de conéixer-se aquest cas positiu en la plantilla de la Policia Local "en deu minuts es va començar a prendre mesures".

"Sí, efectivament hi ha hagut un cas de malaltia per coronavirus. Es tracta d'un policia local. Hem de dir que en deu minuts es va començar a prendre mesures" per a fer seguiment de l'estat d'aquest empleat municipal i per a evitar nous contagis, ha respost Joan Ribó preguntat per aquesta circumstància.

Així, l'alcalde ha explicat que "la primera va ser la desinfecció de tot el seu centre de treball mitjançant un tractament a raig a 80 graus" i ha precisat que "la segona va ser posar en quarantena els contactes més estrets d'aquesta persona a les poques hores".

Igualment, Ribó ha agregat que la tercera mesura adoptada ha sigut "fer un seguiment de les relacions i dels contactes d'aquesta persona des del passat 1 de març", atés que és "important per a analitzar la possible trazabilidad dels contagis".