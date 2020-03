Desmantellat un punt de venda de droga a la menuda a Villar del Arzobispo

Com a conseqüència d'aquesta operació, els agents han detingut un home de 55 anys d'edat, veí de la localitat, i a l'aprehensió d'un total de 24 grams de cocaïna, així com material per al seu tractament, ha indicat la Comandància en un comunicat.

Les investigacions es van iniciar arran de la detecció d'un punt de venda de cocaïna situat en el centre de la localitat de Villar del Arzobispo, on s'observava "un elevat nombre de persones que acudien constantment a aquest domicili", així com que aquests fets "havien generat una gran alarma social entre els veïns d'aquesta localitat".

A partir de les tasques operatives desenvolupades, es va poder identificar els habitants de la vivenda, així com constatar que aquest domicili era utilitzat com a punt de venda de drogues i amb un gran nombre de "clients".

Una vegada obtinguts els indicis necessaris, prèvia autorització judicial, la Guàrdia Civil va dur a terme un dispositiu compost per mes d'una vintena d'agents, en la qual es va efectuar l'entrada i registre en la vivenda objecte de la investigació i la detenció d'un home de 55 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, per tràfic de drogues.

En el registre de la vivenda a més de les substancies estupefaents, es van confiscar material i elements emprats per al seu tractament, així com nombrosos efectes procedents dels beneficis econòmics obtinguts de l'il·lícit penal.

La Guàrdia Civil dona per desmantellat un important punt de venda de substàncies estupefaents en la localitat de Villar del Arzobispo. Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Llíria.