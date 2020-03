Coronavirus.- Soler valora la reacció del Govern per a donar liquiditat a les CA però demana "mesures addicionals"

Per a Soler, l'abonament a les CA del primer pagament de l'actualització de les entrega a compte de l'any 2020 a partir del pròxim dilluns, és un fet "sense precedents i que permetrà avançar liquiditat a les comunitats autònomes en un total de 2.867,08 milions, dels quals 223 corresponen a la Comunitat Valenciana".

Soler ha posat en valor, així mateix, el fet que la Comunitat Valenciana comptarà enguany amb un augment del 9,38% de finançament, en passar dels 10.555,65 milions del 2019, als 11.545,80 milions l'any de la crisi creada pel coronavirus i "és l'autonomia que més creix en termes relatius", ja que segons ha recordat, quan el Ministeri d'Hisenda va anunciar les entregues a compte inicials per al 2020 l'augment previst per a la Comunitat Valenciana era del 6,77%.

No obstant açò, el conseller ha recordat que a causa del "infrafinançament estructural" que pateix la Comunitat Valenciana, la situació de les arques valencianes és "dramàtica" i la liquiditat anunciada pel Govern resulta "totalment insuficient". Així, ha instat l'Executiu central a "anticipar abans del 31 de març el 75% de l'extra FLA i que aquest avançament incloga almenys la part corresponent a l'infrafinançament (1.400 M€) i la derivada de l'impacte pel canvi de sistema d'informació de l'IVA (226 M€), així com el FLA ordinari incloent la desviació de l'objectiu de dèficit autoritzat per al 2020".

El Consell sol·licitarà així mateix el pagament de la previsió de liquidació del 2018 que, en condicions normals, s'alliberen a mitat d'any. "No podem esperar el mes de juliol, necessitem els recursos ara per a fer front a tres necessitats fonamentals: la compra de material sanitari i dotar el sistema sanitari de tots els mitjans necessaris per a combatre la pandèmia, per a fer front a les ajudes que necessita el sector més vulnerable de la societat i perquè arriben els recursos al sistema productiu, sobretot a les xiquetes i mitjanes empreses i els autònoms perquè puguen salvar de la millor manera possible la situació", ha assenyalat el conseller en un comunicat.

En aquest sentit, el responsable d'Hisenda ha subratllat la necessitat de tindre liquiditat "per a fer front als proveïdors del sistema sanitari, que són fonamentals en aquests moments, però també als pagaments directament relacionats amb drets fonamentals de les persones, com els consorcis hospitalaris i les ajudes a l'ocupació". El problema de liquiditat de la Comunitat Valenciana "és fonamental per a fer arribar un flux de recursos urgent al teixit productiu, que ho necessita per a sostindre l'ocupació, el pagament dels seus costos fixos i no veure's abocat a tancaments empresarials o de l'activitat dels autònoms", ha remarcat.