Coronavirus.-Oltra descarta ERTO en el sector públic i diu que tots els funcionaris treballen "d'una manera o una altra"

Així s'ha pronunciat Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada per la xifra de funcionaris que estan realitzant el seu treball des de casa i si es planteja un expedient de regulació temporal d'ocupació en l'administració o les seues empreses públiques.

"Tot el personal està treballant, aquells que poden treballar des de casa telemàticament o portant-se expedients ho estan fent. Els que necessàriament tenen un treball presencial ho fan, s'han establit torns diferenciats, de manera que les mateixes persones sempre formen part d'un mateix torn, és una mesura bàsica perquè si et cau mal un equip et queda l'altre", ah dit.

Ha subratllat que hi ha un treball presencial imprescindible en àmbits com el sanitari, sociosanitari o el social, amb la dependència o la renda valenciana d'inclusió, entre altres prestacions econòmiques. "Els que poden estan treballant telemàticament i els que no, presencialment, perquè hem d'assegurar que a fi de mes arriben les ajudes a les persones", ha incidit, i "hi ha servicis que, òbviament, tenen una peremptorietat més gran que una altra".