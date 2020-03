Coronavirus.- Ford Almussafes reedita les condicions d'ERTO anteriors: 80% del salari real amb complements

Aquestes condicions són "exactament les mateixes" que s'han aplicat fins a en quatre ocasions en els ERTO pactats amb UGT al llarg del 2019, ha explicat el portaveu d'aquest sindicat i president del Comité d'empresa, Carlos Faubel, en declaracions a Europa Press, després de la firma del document. En concret, la companyia cobrirà fins al 80% del salari real garantit (inclosos els complements salarials) i el 100% de les vacances, pagues extres, gratificació especial i antiguitat.

A més, l'empresa s'encarregarà de tramitar els expedients i ha accedit a avançar les quantitats aproximades que haja de percebre cada treballador per l'administració. Per al president del Comité d'empresa, Carlos Faubel, es tracta d'un acord "satisfactori" donada la situació d'"extraordinària dificultat" a la qual ha abocat el Covid-19 i ha valorat el fet que l'empresa garantisca l'avançament de les quantitats que corresponen a l'administració per a "protegir al conjunt de la plantilla".

En la trobada d'aquest divendres s'ha acordat a més crear una 'Comissió de Seguiment' entre sindicats i la direcció de Relacions Laborals de Ford Almussafes per a seguir la "preocupant crisi del coronavirus" de forma periòdica, ha apuntat Faubel. I mentre aquesta siutación es perpetue, s'ha acordat ajornar les converses sobre l'ERO extintiu que la direcció havia plantejat abans de l'estat d'alarma, per a 410 treballadors de la planta.