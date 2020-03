FCSE intensificarán controles durante el fin de semana para evitar desplazamientos

Ante la circunstancia de que ciudadanos de la Comunidad se estuvieran planteando la posibilidad de desplazarse a sus segundas residencias en las comunidades vecinas o a aprovechar estas jornadas para viajar fuera de sus domicilios, la Delegación del Gobierno ha recordado a través de un comunicado remitido a Europa Press que continúan siendo de obligado cumplimiento las restricciones de movimiento recogidas en el Real Decreto por el que se declaró el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria.

Acudir a una segunda residencia a pasar el fin de semana no está entre las excepciones contempladas a la limitación de los desplazamientos a pie o en vehículo, por lo que están previstos operativos específicos de patrullaje en las regiones limítrofes con el objeto de controlar el cumplimiento de estas premisas y, en especial, en aquellas localidades de especial atracción turística y en las que aglutinan un número relevante de segundas residencias.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en estrecha colaboración, vigilarán intensamente las vías interprovinciales dentro de la Comunidad Autónoma, así como las que nos unen con las comunidades vecinas, según reitera la Delegación del Gobierno.

Así pues, la Guardia Civil de Tráfico trabaja, en coordinación con las jefaturas de las Comandancias, en la vigilancia de las salidas de grandes ciudades en todas las provincias y colabora, a petición de la Comunidad de Madrid, en el control de las corrientes circulatorias que unen Madrid con Ávila y Segovia, especialmente.

Está previsto el estrangulamiento de carriles en vías de alta capacidad y se auxiliará en el control de vías convencionales para evitar los flujos de tráfico hacia la zona de Merindades de Burgos desde Cantabria o País Vasco, entre León y Asturias, y hacia Cantabria desde las provincias al norte.

Desde las comunidades vecinas, se establecerán dispositivos de seguridad, fijos y móviles, tanto en las vías y espacios públicos como en la red de transporte, y en particular en aquellos lugares o franjas horarias que específicamente se puedan ver afectados por las restricciones acordadas, para asegurar la observancia de las medidas limitativas de la libertad de movimientos.

Por su parte, la Policía Nacional pone en marcha controles en los accesos a ciudades en coordinación con Policías Municipales, a través de su Unidad de Intervención Policial.

Javier Izquierdo ha insistido en que los ciudadanos están llamados "a colaborar en la decisiva tarea de frenar la expansión del coronavirus", en que "en estas circunstancias no puede pensarse en clave vacacional" y en que, además, "no existe ninguna excusa para no cumplir las restricciones dispuestas por el Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública".