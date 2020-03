El embarazoso incidente de María Patiño con la policía a causa del Covid-19

Obviamente, María Patiño sabe lo que nos jugamos todos en una cuarentena y su papel en el mundo del entretenimiento que está ayudando a tantas familias a sobrellevar la crisis por el coronavirus. Pero ello no es óbice para que la policía, si lo ve preciso, le pare, como le ha ocurrido.

Para la colaboradora de Sálvameno es desconocido que el estado de alarma solo permite abandonar las casas por motivos de primera necesidad, como ir al supermercado, a un centro médico o a la farmacia, o para ir al trabajo, siempre que no se pueda hacer desde el hogar.

En todo caso, los cuerpos de seguridad están autorizados a solicitar a cualquier ciudadano algo que justifique por qué no están dentro de sus domicilios. Y este miércoles fue a la gallega a quien paró la policía y requirió esta documentación, dando pie a un incómodo momento que llegó a poner nerviosa a la periodista.

Y eso que los agentes no tuvieron problema en identificarla y en conocer que venía de trabajar, pero el percance no tuvo nada que ver con los pasillos de Telecinco, sino con los de su nueva casa, donde vive algo preocupada por su hijo Julio, como reconoció.

"Cuando volvía ayer del trabajo a casa me paró la policía. Iba en un taxi. Me pidió mi acreditación. Yo ya tenía mi salvoconducto de la productora para certificar que había estado trabajando. Pero ese no era el problema", ha relatado Patiño, quien recientemente se posicionó en Twitter a favor de que el rey no renuncie sino que devuelva el dinero que supuestamente su padre ha malversado.

Q su renuncia no aporta nada!!! La devolución aporta todo https://t.co/IVTHSUrbTU — Maria patiño (@maria_patino) March 17, 2020

"Como me he mudado hace relativamente poco, la dirección de la nueva casa no está reflejada aún en mi DNI", ha aclarado la periodista, que veía que se le podía venir el mundo encima al no tener su residencia actual en él. "La policía quiso pasar por alto esta situación muy particular, pero me dijo que, si no, me enfrentaba a una multa de 1.500 euros", ha detallado.

Y como ella misma comprende que "la policía tiene que saber y tenemos que acreditar de dónde venimos y adónde vamos", ha optado por la única solución posible en estos casos: "Yo lo he resuelto llevando el empadronamiento conmigo. Así si me para la policía puedo certificar que vengo de Telecinco y dónde vivo actualmente".

Y es que María Patiño y su marido, el venezolano Ricardo Rodríguez Olivares, se mudaron el año pasado a un ático en el centro de Madrid. Ella ya afirmó estar intranquila por cómo la pandemia afecta al trabajo de su esposo. "Se dedica a la hostelería, no me importa decirlo, y ayer solo hizo una caja de 50 euros", comentó en un programa de hace apenas una semana.