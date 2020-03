Coronavirus.-La empleada del Ayuntamiento de Cabra afectada transmite "ánimo" al recibir el alta tras diez días

A través de un audio difundido por la familia, la mujer ha destacado que ya está en casa, "gracias a Dios", recuperándose después de estar ingresada diez días por el coronavirus en el Hospital Comarcal Infanta Margarita, ubicado en el mismo municipio.

"Ante todo, quisiera dar las gracias por todo vuestro interés, vuestros mensajes de ánimo, que no me he sentido sola en ningún momento", ha resaltado la trabajadora municipal, quien ha expresado "un agradecimiento especial a todo el personal del hospital, sobre todo al personal que me ha atendido, ya que se han portado genial conmigo".

Asimismo, ha aprovechado para "dar mucho ánimo a todo el mundo, a todos los que estáis implicados en la lucha contra el coronavirus, tanto quedándose en casa, como en vuestro puestos de trabajo". "Ahora nos toca a todos tener paciencia, reflexionar -que tenemos tiempo para hacerlo- y valorar, sobre todo, todo lo que tenemos", ha subrayado Ana, para apostillar que "ante todo, confiar en el Señor"." Mucho ánimo y quédate en casa", ha remarcado.

Al respecto, Ana se encontraba aislada en una habitación del mencionado centro hospitalario y acudió por vez primera al Centro de Salud de Cabra el día 27 de febrero, al sentirse mal y pensando que podía ser como consecuencia de una neumonía que pasó tiempo atrás.

Posteriormente, volvió hasta en tres ocasiones más al Centro de Salud, al no encontrar mejoría, pese a la medicación y las pruebas realizadas, por lo que fue derivada al hospital, donde fue ingresada, no siendo hasta el miércoles 11 de marzo, tras varias pruebas más, como ha explicado uno de sus hermanos, cuando se le diagnosticó el Covid-19, tras practicarle el correspondiente test y dar positivo.