Coronavirus.- La Generalitat bonificarà el lloguer als llogaters de vivendes públiques

"No es tracta d'una moratòria, sinó que se'ls va a exonerar del pagament del lloguer al cent per cent", ha destacat sobre una mesura que repercutirà en unes 14.000 famílies de la Comunitat Valenciana compostes per al voltant de 50.000 persones.

Els afectats veuran bonificada la quota mentre dure aquesta situació d'extrema dificultat, "de manera que pagar no siga una preocupació ni que hagen de decidir entre el lloguer o atendre altres despeses de primera necessitat", ha subratllat Dalmau en un comunicat del Consell.

En l'actualitat, el parc públic de vivenda de la Generalitat està format per 14.000 immobles, dels quals 12.676 són per a lloguer social i 1.367 estan en règim de lloguer assequible per a col·lectius vulnerables. La iniciativa s'empara en el marc del decret 75/2007, pel qual es va aprovar el reglament de protecció pública a la vivenda que va ser modificat dos anys després.

Es tracta de dos bonificacions paral·leles. Una d'elles, amb caràcter extraordinari, és una bonificació durant tres mesos del pagament del lloguer de vivenda pública per a famílies en cas de pèrdua definitiva d'ocupació o perduda temporal (ERTO) o d'ingressos.

L'altra, ordinària, és una pròrroga de la bonificació del lloguer de vivenda pública a llogaters que ja la tingueren concedida fins al 14 de març del 2020. En aquest cas, és una renovació de l'aplicada amb caràcter anual per a adequar la quota del lloguer als ingressos de les famílies més vulnerables.

La pròrroga de l'ordinària es justifica que "les persones a les quals se'ls aplica són les que es troben en situació de major vulnerabilitat d'entre els llogaters de vivenda pública", com ha ressaltat el director general de l'Entitat Valenciana de la Vivenda i Sòl (EVha), Alberto Aznar.

EVha posarà a la disposició de llogaters i servicis socials municipals un formulari de sol·licitud que s'acompanyarà de la documentació que acredite la pèrdua d'ocupació i d'ingressos. S'entrega de forma telemàtica, amb atenció presencial per a persones que no disposen d'internet.