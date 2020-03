Nagore Robles no acude a 'MyHyV' "por precaución" tras sentirse indispuesta: "Simplemente me duele la garganta"

Nagore Robles ha decidido este viernes ausentarse del programaMujeres y Hombres y Viceversa "por precaución". La colaboradora de Mediaset ha explicado en sus redes sociales que sufre dolor de garganta y de cabeza, aunque afronta el malestar con optimismo, ya que piensa que no está contagiada por Covid-19.

La vasca ha contado a través de un vídeo en su perfil oficial de Instagram cómo se encuentra: "Simplemente deciros que me duele la garganta, y también la cabeza y el asma que llevo siempre. Nada alarmante, ni mucho menos, pero por precaución este viernes no iré a Mujeres y hombres y viceversa", ha avanzado.

En este sentido, la televisiva ha apuntado que quiere evitar la preocupación de los espectadores del dating show, al no verla en el plató: "No quiero que este viernes, en el directo, que tenéis que ver por cierto, al no verme os alarméis. No pasa nada, simplemente es precaución, me quedaré en casita", ha subrayado.

Finalmente, Robles, muy sonriente, ha negado la posibilidad de haber contraído el coronavirus: "Estoy segura que he cogido frío, que el último día en el plató sí hacía mucho frío, pero he preferido ser precavida", ha sentenciado.