Coronavirus.- Economia rep 510 nous ERTO i els treballadors afectats s'eleven a 38.110 en una setmana

En la Direcció general de Treball s'han presentat 59 peticions d'expedients sobre 12.560 treballadors; a València 1.935 ERTO per a 14.003 empleats; a Alacant 1.224 sobre 8.587 treballadors i a Castelló, 461 per a 2.960 treballadors.

Economia va anunciar el dimarts que tramitarà els ERTO que suposen la suspensió temporal del contracte o reduir la jornada dels seus treballadors de forma temporal, sempre que s'acredite que existeix una causa de "força major" derivada de la situació actual, provocada per l'expansió del Covid-19.

Durant la suspensió del contracte, la persona treballadora continua vinculada a l'empresa però sense dret a percebre el seu sou, ni la resta de complements com a pagues extra o vacances, i acabada la situació excepcional, es reincorporarà a l'empresa, i no perdrà l'antiguitat a l'efecte d'acomiadament, ja que la suspensió del contracte és per una causa aliena al treballador.

L'objectiu de la Conselleria és l'aplicació de les mesures urgents per a respondre l'impacte econòmic de la Covid-19 que estableix el Reial decret Llei 7/2020 de 12 de març i "evitar que es produïsquen acomiadaments, garantint el compliment de tots els requisits establits legal i reglamentàriament en aquest mecanisme legal".

L'ERTO, regulat en l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors (ET), permet a les empreses suspendre els contractes de treball o reduir la jornada laboral de les persones treballadores "de manera temporal".