Farmacias, alimentación, transportistas, higiene... los sectores que capean la crisis económica por el coronavirus

La propagación del coronavirus en España, y el estado de alarma decretado por el Gobierno para tratar de contenerlo, prácticamente ha paralizado la actividad económica en el país.

Comercios de todo tipo, hoteles, restaurantes, industria de la automoción, aerolíneas... son numerosos los sectores empresariales que han tenido que para su actividad, con la consiguiente oleada de ERTEs.

No obstante, algunos sectores están logrando capear la crisis del coronavirus, e incluso disparar su actividad por ello. ¿Cuáles son?

Enric Serradell Lopez, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), asegura, en declaraciones a 20minutos.es, que "con carácter global las empresas farmacéuticas relacionadas con la búsqueda de la vacuna del Covid-19". "En España tenemos el ejemplo de empresas como PharmaMar", apunta. También, agrega, "las empresas fabricantes de artículos de higiene y desinfección".

Coincide el economista y profesor de la Universidad Nebrija Mario Cantalapiedra: "Las farmacéuticas, sobre todo en la medida en que sean capaces de comercializar medicamentos contra el coronavirus". "A otro tipo de escala, las empresas de limpieza en la medida en la que se demanden sus servicios para desinfectar todo tipo de lugares", explica a este medio de comunicación.

Carlos Balado, director general de Eurocofin y expertos en finanzas, apunta: "El sector agroalimentario, que proporciona productos básicos de primera necesidad, es el que se presenta más estable".

El sector agroalimentario, que proporciona productos básicos de primera necesidad, es el que se presenta más estable

"A este la acompañan -añade- el transporte y la distribución de mercancías, así como los sectores ligados al suministro de gas, luz, agua, servicios bancarios y el tecnólogico, que son esenciales para mantener el pulso de la economía y por tanto pueden mantener la actividad.

Servicio de Virologia del Servicio de Microbiología del Hospital Clínic donde se realizan pruebas del coronavirus FRANCISCO AVIA/HOSPITAL CLÍNIC

Antonio Rueda, Profesor del Departamento de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), indica que "por ahora, en Industria, los sectores primarios (agroalimentarios), la industria química; en servicios, el ámbito financiero y los seguros; y consultoría (incluyendo la tecnológica).

Otros empresas que están capeando la crisis del coronavirus, según el economista Enric Serradell (UOC), son "las de servicios de teleconferencias o educación online, las de entretenimiento, como Netflix, Amazon o HBO". "Microsoft también ha puesto a disposición su programa de trabajo en equipo Teams", recalca.

Cadena de la alimentación

Los supermercados están vendiendo más que nunca. De las colas y las estanterías vacías de los primeros días se ha pasado a una mayor organización tanto en medidas de seguridad como de organización.

Pero muchos productos continúan agotándose muy rápido. Arroz, pasta, carne, frutas, aceite, leche... También productos higiénicos: jabón, lejía, papel higiénico... El acaparamiento está siendo enorme.

Una clienta del Mercado Central de Lanuza (Zaragoza) se lava las manos con jabón desinfectante antes de comprar. GERVASIO SÁNCHEZ

La Asociación de Fabricantes y Distribuidores Aecoc ha solicitado al Gobierno que el conjunto de la cadena de abastecimiento alimentario sea asimilado como sector crítico para evitar que posibles contagios por coronavirus pongan en riesgo la distribución de alimentos.

Por mucha distribución que haya, por muchos transportistas que haya, si el campo no funciona, no van a llegar

Una mujer con mascarilla a las puertas de un Mercadona Rober Solsona - Europa Press

La venta masiva de alimentos, a su vez, está beneficiando al sector agrícola español. El secretario provincial de COAG Sevilla, Ramón García, ha afirmado que "el Ministerio de Agricultura nos alienta para que no paremos". "Por mucha distribución que haya, por muchos transportistas que haya, si el campo no funciona, no van a llegar (los alimentos)", ha indicado. García considera que se ha demostrado que "la soberanía alimentaria es básica, no podemos depender de terceros países" y ha recalcado que "el campo está funcionado, sigue generando riqueza y empleo".

Sector farmacéutico

Las farmacias llevan muchos días a plena actividad. El temor de los españoles al coronavirus agotó existencias de mascarillas hace días. También ha habido problemas de desabastecimiento de geles desinfectantes, alcohol...

Una farmacia de Torre Sevilla EMILIO LÓPEZ- EUROPA PRESS

La venta de todo tipo de medicamentos, especialmente algunos como el paracetamol, ha aumentado.

También ha aumentado la venta de ansiolíticos por la angustia de pacientes por el temor al coronavirus y el confinamiento. Aunque se venden con receta, algunas CCAA permiten aumetar la dosis de calmantes.

Empresas de desinfección y de jabón

El negocio de la desinfección se ha disparado por la pandemia del coronavirus. No en vano, el trabajo que desempeñan las empresas de limpieza es vital en estos momentos para evitar la propagación del virus al descontaminar las zonas afectadas o que presenten un riesgo elevado por el tránsito o la acumulación de personas.

Tareas de desinfección en las calles de Navas de San Juan ANDALUCÍA

Por ello, las llamadas y la petición de presupuestos se multiplica. El trabajo ha aumentado un 10% según la Asociación de Empresarios de la Limpieza de la Comunidad de Madrid (Aelma).

Desde Aelma, no obstante, denuncian el desabastecimiento de equipos EPI (Equipos de Protección Individual). Entre los equipos necesarios para garantizar la seguridad de las personas que realizan esta actividad figuran las mascarillas FPP2/3, buzos impermeables, protección ocular, guantes apropiados, virucidas y bactericidas.

Funerarias

Desgraciadamente, al dispararse el número de personas fallecidas contagiadas por el Covid-19, uno de los sectores que están teniendo actividad son las funerarias. No obstante, también ha caído el número de fallecidos por otros motivos, como accidentes de tráfico, laborales... tras el estado de alarma.

El Cementerio de la Salud de Córdoba. EUROPA PRESS - Archivo

Servicios Funerarios de Madrid (SFM), por ejemplo, la empresa funeraria del Ayuntamiento que gestiona cementerios municipales de la capital de España, está aumentando su plantilla y reforzando las medidas ante el posible incremento de demanda.

Sector del transporte

Un camión circulando por una vía navarra GOBIERNO DE NAVARRA

El sector del transporte, pese a que también está sufriendo la parálisis económica general, continúa prestando servicio con el objetivo de garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad a supermercados, establecimientos de alimentación y farmacias, así como el reparto a domicilio.

No obstante, desde la Organización Empresarial de Logística y Transporte advierten de la complicada situación que atraviesan las empresas de logística y transporte ante la falta de material de seguridad sanitaria básico (guantes, geles y mascarillas) en el mercado.

Han solicitado al Ministerio de Sanidad la dotación urgente de este material para sus trabajadores, porque temen que se produzcan roturas en la cadena de suministro si estos elementos no acaban llegando a las empresas.