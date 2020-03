Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra 184 nous casos positius i nou defuncions

Així ho ha donat a conéixer en roda de premsa la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat, Ana Barceló, sobre les últimes xifres que deixa la pandèmia a la Comunitat Valenciana. Els morts s'han registrat un a Castelló, 17 a Alacant i 15 a València. Hi ha, així mateix, 180 professionals que han donat positiu en les proves.

Dels 184 nous casos, 45 s'han registrat a Castelló; 34 a Alacant i 105 a València, amb el que sumen 1.105 positius a la Comunitat Valenciana, dels quals 378 persones estan ingressades, d'elles 71 en la UCI.

De la xifra global, 104 positius són persones de la Castelló, 372 de la d'Alacant i 627 de València, mentre que altres dos casos segueixen sense estar assignats en no correspondre a la Comunitat Valenciana.

La majoria de les persones ingressades l'estan en la província de València, 191; 151 a Alacant i 36 a Castelló. Dels quals es troben en UCI, quatre es troben a Castelló; 24 a Alacant i 43 a València.

Les persones que han rebut l'alta en estar curades són 20, una més que ahir. D'elles, una ha sigut a Castelló; set a Alacant i 12 a València.

Les proves que han donat negatiu ascendeixen a 5.532, s'han registrat 28.600 telefonades al 900 300 555 i les entrades a l'autotest de la web de la Conselleria ascendeixen a 1.850.000.

Pel que fa a les residència, en la de Torrent, hi ha 64 positius en residents, hi ha cinc ingressats en la UCI i 35 treballadors confirmats, mentre que en la d'Alcoi, hi ha persones 72 amb símptomes, 13 residents ingresd i atesos en hospitalització domiciliària i 15 treballadors en quarantena.