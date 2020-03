Coronavirus.- L'alcaldessa de Massalavés celebra Sant Josep en el carrer i demana perdó després pel seu "greu error"

Arran d'aquest vídeo en el qual pot veure's l'alcaldessa ballant juntament amb un grup de ciutadans en ple carrer i les crítiques dels internautes, Noguera ha emès un comunicat per a demanar "disculpes a tots per un greu error, per una irresponsabilitat que no té justificació".

"Aquest matí, fruit de l'emoció pel dia de Sant Josep i de la música que s'ha posat per a commemorar-ho, he eixit irresponsablement al carrer per a celebrar-ho amb altres veïns; mai hauria hagut de passar", ha assegurat.

A més, insisteix que per a combatre aquesta pandèmia cal "estar units i seguir el confinament estrictament" i conclou: "Vos demane que no cometeu el mateix error que jo, quedeu-vos en la vostra casa i junts superarem aquesta lluita contra el coronavirus".

Fonts del PPCV han indicat a Europa Press en ser preguntades sobre si es planteja algun tipus d'actuació arran de l'ocorregut que l'alcaldessa ja ha emès un comunicat demanant perdó i reconeixent que va ser un error.