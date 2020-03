La tierna carta del hijo de Fani a Christofer por el Día del Padre: "Si estás leyendo esto es porque eres mi padre"

Que haya cuarentena por el coronavirus no es impedimento para que muchos hayan celebrado el Día del Padre. Uno de ellos fue Christofer Guzmán, pareja y defensor de Fani Carbajo en Supervivientes 2020. Y es que, a pesar de que el exparticipante de La isla de las tentaciones no tiene hijos, ha recibido una emotiva carta de Emilio, el hijo de su novia.

"Cada detalle cuenta" escribió el chileno en un storie de su Instagram donde mostraba el regalo que le había hecho el pequeño de 12 años al que considera su hijo. Y parece que él le considera su padre, pues tituló la carta con un "Papá, ¡gracias por quererme!".

Pero dentro venía el plato fuerte, porque dentro de esta tarjeta, en la que había pintado una moto, había un tierno mensaje que sin duda emocionaría a cualquiera. "Hola. Tú, si estás leyendo esta carta es porque eres mi padre", comenzaba el mensaje.

'Stories' de Christofer Guzmán por el Día del Padre. CGUZMAN46 / INSTAGRAM

"Te quería agradecer todo lo que has hecho por mi, ayudarme en los estudios... Pero aunque me obligues a ordenar, a ducharme, a estudiar y me queje, en realidad te lo agradezco", concluyó, no sin antes volver a repetir "¡Gracias por quererme!".

Sin duda, viendo esta buena relación y todo lo que el pequeño Emilio valora a Christofer, Fani puede estar tranquila por haber dejado en buenas manos a su hijo mientras ella se encuentra viviendo la aventura de Supervivientes 2020.