Guerra abierta de celos y despecho con Gianmarco y Adara contra Hugo e Ivana: "Parásito" o "abuelo", entre los insultos

Los concursantes Gianmarco Onestini y Adara Molinero se conocieron en el último Gran Hermano VIP. En ese momento ella mantenía una relación formal con el padre de su hijo, Hugo Sierra. Eso no impidió que Adara y el italiano Gianmarco se enamoraran y vivieran un romance delante de las cámaras.

Una historia de amor que estuvo trufada de insultos, descalificaciones y revelaciones personales por parte de Adara sobre Hugo Sierra y ante la audiencia.

Ahora, Hugo Sierra concursa en Supervivientes, donde ha conocido a Ivana Icardi, que a su vez conoció a Gianmarco en el Gran Hermano italiano en el que ambos coincidieron.

Sin embargo, lejos de hacer su vida felices y ajenos a lo que hagan sus ex tanto Gianmarco como Adara parecen muy ocupados en insultar y descalificar a Ivana y Hugo Sierra, que aislados en Honduras, no pueden responder a sus ataques por redes sociales. "Ahora en serio... No sé qué me pasa que cuando la escucho hablar me quedo dormida", escribía en Twitter Adara sobre Ivana.

Su ahora novio Gianmarco atacaba a su vez a Hugo: A mí me llamaban embaucador profesional y de volver a mi país, aquí nadie me quería. Por suerte la audiencia es inteligente y no se hace engañar por el abuelo de Heidi y el parásito. Hoy empezáis a volver a casa", decía, llamando "Abuelo de Heidi" a Hugo y "parásito" a Ivana.

Todo esto fue apenas empezada la gala del jueves. Y, como si les hubiera oído, Hugo Sierra tuvo sus propias palabras anoche, cuando Ivana fue una de las expulsadas provisionales de Supervivientes y él dijo: “Las parejas normales, las parejas legales, no gustan, gusta el morbo, lo clandestino y quien se sienta aludido no tendrá la conciencia tranquila”, se quejaba de que no se valorara su romance con Ivana.