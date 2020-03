Calero apel·la a la "responsabilitat" per a complir amb les restriccions en desplaçaments pel Covid-19

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha apel·lat aquest dijous a la "responsabilitat" dels ciutadans per a complir amb les restriccions en els desplaçaments amb la finalitat d'evitar contagis pel coronavirus. Referent a això, ha subratllat "l'obligatorietat que la població romanga en les seues llars per a combatre la pandèmia".

Així mateix, ha destacat les iniciatives preses per l'executiu central per a combatre els efectes econòmics d'aquesta crisi sanitària. En aquest sentit, Calero ha ressaltat, en un comunicat, que el Govern central ha realitzat "la mobilització de recursos més important de la nostra història".

Igualment, Gloria Calero ha ressaltat que manté diàriament contactes per a la coordinació del dispositiu de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i de la Unitat Militar d'Emergències en la Comunitat Valenciana en compliment del Reial decret del Govern 463/2020, de 14 de març, que va decretar l'estat d'alarma.

La Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana mantindrà reunions virtuals amb els diferents col·lectius afectats per la pandèmia del coronavirus per a traslladar-los les mesures aprovades per l'Executiu que presideix Pedro Sánchez.

La titular d'aquest departament ha subratllat "la rellevància" d'aquestes iniciatives i ha insistit que suposen "la mobilització de recursos més important de la nostra història" a fi de fer front a aquesta situació, que a més de ser "una emergència sanitària és una emergència social i econòmica".

Per a respondre a aquesta situació, ha dit la delegada del Govern, s'han mobilitzat 200.000 milions d'euros, el 20% del Producte Interior Brut (PIB) amb la finalitat de respondre a una situació que afecta treballadors i empreses.

"El Govern no escatimarà en esforços ni en mitjans per a mitigar les greus conseqüències d'aquesta emergència", ha afirmat Calero, que ha apuntat que aquest executiu "està fent tot el que ha de fer per a garantir primer la salut de tots i totes". Ha agregat que al seu torn "està establint mesures contundents enfront de les conseqüències per a l’economia".

Gloria Calero ha estimat "fonamental explicar a tot el teixit empresarial les mesures posades en marxa per l'Executiu" nacional i "atendre els seus suggeriments".

"Sacrifici"

"És un sacrifici que assumim tots per responsabilitat i per solidaritat cap als nostres veïns, cap al nostre majors, cap als col·lectius més vulnerables", ha indicat la delegada del Govern respecte a la necessitat de romandre a casa sense eixir per a evitar contagis.

Referent a això, ha recordat que només es pot circular tant a peu com en vehicle per a l'adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; per a l'assistència a centres, serveis i establiments sanitaris o per a fer desplaçaments al lloc de treball, efectuar prestació laboral, professional o empresarial, així com per al retorn al lloc de residència habitual.

Igualment, ha declarat que aquests moviments estan permesos per a l'assistència i cura a majors, menors, dependents o persones amb discapacitat, i per a acudir a entitats financeres, d'assegurances o per causa de força major o situació de necessitat. També es pot circular en vehicle per a repostar.

En tot cas, només es pot circular de manera individual, llevat que siga per a acompanyar a persones amb discapacitat, menors, majors dependents o per una altra causa justificada, ha agregat.