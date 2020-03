Milers de músics valencians en el Festival dels Balcons: "Objectiu complit"

Milers de músics de la Comunitat Valenciana, d'altres autonomies de la resta d'Espanya i residents en altres països han participat aquest migdia en l'anomenat 'Festivals del Balcons', una iniciativa organitzada per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) en col·laboració amb l'humorista també valencià Eugeni Alemany "per a omplir els carrers de música" i estar al costat de la població, reclosa a casa per la crisi del coronavirus.

Aquesta iniciativa, convocada amb l'etiqueta #FestivaldelsBalcons, pretenia "omplir els carrers de música" des dels balcons i les finestres per a animar a tota la ciutadania i estar també al costat de la part que ho està passant pitjor perquè s'ha vist afectada pel Covid-19 o ha perdut a algun familiar o amic per aquesta malaltia.

Els impulsors d'aquest festival i els seus participants han considerat que l'objectiu s'ha "complit" perquè s'ha aconseguit estar "amb música, el que millor sabem fer", al costat de totes aquestes persones, com ha afirmat en declaracions a Europa Press la presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Daniela González.

La convocatòria ha coincidit amb la celebració aquest dijous, 19 de març, del dia de Sant Josep, festiu en la Comunitat Valenciana i dia gran i últim de les Falles, unes celebracions que enguany han hagut de ser ajornades per la crisi sanitària generada pel citat virus.

D'aquesta forma s'ha volgut també donar visibilitat als músics en la festa fallera, en la qual tenen un paper destacat acompanyant a les comissions a cadascun dels actes del programa de les celebracions.

Daniela González ha assegurat que han sigut "milers" els músics que han fet possible el Festival dels Balcons i ha apuntat referent a això que és "impossible donar una xifra concreta, tenint en compte que en la Comunitat Valenciana hi ha "més de 43.000 músics i que han participat" en la iniciativa "músics de tota Espanya" i residents en altres països.

Entre ells, la presidenta de la FSMCV ha citat la Confederació de Professors de Música de Primària i Secundària, altres federacions musicals de diverses autonomies i músics valencians que viuen als Estats Units, Itàlia, Croàcia, Regne Unit, Holanda o Alemanya, entre altres territoris.

Tots ells han interpretat, com estava previst, dues obres típiques de la música valencianes com 'Paquito El Xocolatero' i 'Amparito Roca'.

"L'objectiu està complit. estar al costat de les persones que ho estan passant mal ara mateix i intentar alçar l'ànim d'aquestes persones i de totes en aquests moments de crisis de la millor manera que sabem fer, fent música", ha manifestat González.

"Molt emotiu"

Així mateix, ha assegurat que tant ella com la resta de membres de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana estan "molt contents" pel "suport" rebut a aquest festival i per la manera en la qual "s'han bolcat totes les societats musicals i tots els seus socis".

Daniela González ha agraït també els aplaudiments rebuts des de balcons i finestres situats prop del dels músics i ha assegurat que ha sigut una cosa molt emotiva". "Si hem tret algun somriure en deu minuts, l'objectiu està complit", ha insistit la presidenta.

Puig:"el millor dels valencians: l'alegria de la música"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat aquest dijous que el Festival dels Balcons ha ajuntat "el millor dels valencians: l'alegria de la música i la responsabilitat de seguir a casa" per la crisi sanitària del Covid-19 i l'estat d'alarma decretat pel Govern. Així mateix, ha donat les gràcies a tots els músics de la Comunitat Valenciana i de fora d'aquest territori que han participat en aquesta iniciativa. "Gràcies músics", ha assenyalat el cap del Consell en un missatge emés a través del seu compte de Twitter.

El responsable autonòmic ha afirmat que aquest dijous, dia de Sant Josep i jornada gran de les Falles, el festival ha servit per a mostrar el "millor" dels habitants de la Comunitat Valenciana.

"En un Sant Josep tan trist, el #FestivalDelsBalcons ha ajuntat el millor dels valencians: l'alegria de la música i la responsabilitat de seguir a casa", ha exposat, alhora que ha indicat que davant el Covid-19 "no ens podem relaxar". "Ara ens la juguem per a frenar el virus. Però des dels balcons, aquest poble sona millor", ha agregat el president de la Generalitat.

Recentment, també en la seua xarxa social, Ximo Puig va manifestar que aquests dies haurien de ser "de festa i d'alegria per les Falles i la Magdalena" de Castelló i va lamentar que "en canvi, els nostres carrers estan en silenci i són els balcons els que animen".

"Vull transmetre molta força i el meu afecte a les persones contagiades que estan lluitant contra el virus. Junts podrem", va asseverar Puig.