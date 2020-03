Tarot del día: del 23 al 29 de marzo 2020 y estrella de la semana

8 de espadas, El Juicio, 5 de oros, El Diablo, reina de espadas: Todas estas cartas nos advierten que podría ser una semana difícil que conviene abordar con prudencia y sentido común. El Diablo sería la más importante de todas y que sintetizaría toda una semana, o gran parte de ella, con abundantes piedras en el camino tanto en el ámbito laboral y material como los asuntos familiares y la vida íntima, mientras que El Juicio nos dice que muchas de estas adversidades podrían llegar de modo inesperado. En todos nosotros van a predominar estados de ánimo más bien negativo, de preocupación, tristeza o melancolía. Tendremos bloqueos o retrasos en muchas cosas que estamos esperando y preocupaciones relacionadas con la economía y los bienes.

LUNES 23



10 de espadas, 5 de copas, 6 de espadas: Quizás la semana no se inicie muy bien y este sería un día difícil o en su caso de malas noticias para la mayoría. En otros casos quizás el día no sea realmente adverso pero habrá depresiones, bajones de ánimo u otras emociones negativas, a menudo por motivaciones familiares o sentimentales. Pero también en asuntos laborales y financieros podría haber riesgo de sufrir adversidades o simplemente que las cosas no se desenvuelvan del modo que se esperaba.

MARTES 24



La Muerte, 5 de espadas, 3 de bastos: Este día va a tener mucho parecido con el anterior y en muchos casos va a ser su continuación, para algunos será algo más difícil o quizás más doloroso. De nuevo sugeriría la posibilidad de recibir malas noticias o algún otro suceso de carácter adverso, como nos indica la carta de La Muerte, que en otros casos también sugiere simplemente crisis y la llegada de profundos o radicales cambios. Posible ayuda de amigos u otros seres queridos. El final del día será mejor.

MIÉRCOLES 25



El Carro, 2 de copas, As de bastos: A partir de aquí la semana va a tener mejor disposición o podría ser más agradable ya sea en el ámbito laboral y material, en la vida íntima o el entorno familiar, según cada caso. A veces simplemente porque anímicamente os vais a sentir mejor o más animados, incluso si no hay razón para ello. También pueden solucionarse dudas, bloqueos o problemas de los días anteriores. Iniciativas audaces que tienden a salir bien en el trabajo, las finanzas o la vida sentimental.

JUEVES 26



La Justicia, 2 de copas, 6 de bastos: Al igual que el día anterior también será un día armonioso o constructivo, con iniciativas y esfuerzos bien canalizados y que darán fruto. Bueno para las relaciones y comunicaciones, firma de contratos, pactos, asuntos administrativos o relacionados con la justicia. Favorecerá los trabajos y actividades que requieran diplomacia, sensibilidad, creatividad y tacto. En muchos casos llegada inesperada de buenas noticias tanto laborales como personales. Sortear dificultades.

VIERNES 27



3 de espadas, Los Enamorados, 6 de oros: Este día pondrá el énfasis en el amor, los sentimientos y las relaciones más íntimas en general, aunque también el 6 de oros indica que igualmente puede ser un buen día para asuntos laborales o relacionados con el dinero y bienes materiales. La mañana puede ser más tensa o crispada pero mejorará en la segunda mitad del día, en otros casos simplemente por la tarde nos sentiremos mejor o sucederá algo que nos devolverá la alegría o la paz interior.

SÁBADO 28



As de Copas, 9 de bastos, 2 de oros: Continuará la senda más positiva después de un comienzo de semana bastante crispado o difícil. El As de Copas favorecerá especialmente todos los asuntos relacionados con el hogar y el entorno familiar, predominio de la armonía y la paz. Sin embargo también puede haber inquietudes, preocupaciones o turbulencias debidas a asuntos financieros, ámbito en el que podría presentarse algún gasto inesperado o quizás las cosas no vayan en el sentido previsto o deseado.

DOMINGO 29



Reina de espadas, 9 de bastos, caballo de oros: Se presenta como un día de mayor inquietud y nerviosismo que nos recordaría un poco a los del comienzo de la semana, sobre todo podría ser un día algo más crispado o desasosegado para las mujeres como nos indica la reina de espadas. Riesgo de conflictos o desencuentros familiares por cosas de poca importancia, sobre todo a lo largo de la mañana y el mediodía, ya que mejorará después y el día terminará en general de modo más sereno.

LA ESTRELLA DE LA SEMANA



La estrella más importante de la semana será, en esta ocasión, Difda de la constelación de Ceti (la ballena). Se trata de una estrella anaranjada situada a la cola del gran cetáceo celeste. La tradición milenaria la considera una estrella difícil, asociada con luchas y obstáculos a superar y también con cambios bruscos e inesperados. Como todas las estrellas puede llevar a la persona a la fama y el éxito pero todo ello se perdería si no se hacen las cosas con prudencia y sentido común.