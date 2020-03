Broncano recibe a Ernesto Sevilla en 'La resistencia' y le manda a un palco para guardar las distancias

Los programas con invitados continúan buscando nuevas fórmulas para entrevistarles, y en La resistencia han encontrado un método para guardar las distancias: Que Broncano les entreviste desde uno de los palcos del teatro Arlequín, donde se hace el espacio de Movistar+.

Con una vista cenital de la mesa del presentador, Ernesto Sevilla giró la cámara y exclamó: "¡Estoy grabando yo!". Entonces Broncano comentó que "se supone que ibas a venir más tarde, ¿Qué hacemos contigo una hora?".

Ernesto Sevilla, en 'La resistencia'. MOVISTAR

El cómico reconoció que "he venido tan pronto porque no tenía nada que hacer", y el presentador aclaró que "has entrado por una puerta lateral, estás ahí solo, no has contactado con nadie...".

Pero Sevilla le corrigió: "Estoy con Elvis", mientras enfocaba con su cámara a su perro, que estaba en el control de las luces del plató dándose un paseo. Ricardo Castella añadió que "estás tan lejos que nos ves como si estuviéramos en una tele chiquitita de una cocina".

"Tú quédate ahí arriba y cuando quieras intervenir, lo haces", le comentó Broncano a su invitado, que le contestó: "Me quedo aquí y la próxima vez que venga, aunque haya público, estaré aquí arriba".

Para terminar el programa, Sevilla afirmó que "esto es lo más divertido que he hecho esta semana y quiero decirle a la juventud de España que, si yo puedo quedarme en mi casa, ellos, también".