La triste historia de Robert Wadlow, el hombre más alto de la historia

Habrá quien diga que para hablar del hombre más alto de la historia no habría que pasar por alto gigantes legendarios como el bíblico Og, Rey de Bashan (que supuestamente medía 9 codos asirios, o 494,03 cm), pero todos esos personajes no dejan de ser eso, suposiciones sin que exista un registro riguroso que permita dar los datos de su altura como válidos. Para hablar del hombre más alto de la historia nos detendremos en aquel del que hay registros de todo tipo, incluso gráficos. Y ese no es otro que Robert Wadlow.

"La única prueba admisible sobre la verdadera altura de los gigantes, es aquella que ha sido realizada bajo supervisión médica imparcial", dijeron en su día Norris y Ross McWhirter, los fundadores del Guinness World Records, que mantiene a Wadlow como poseedor de tal distinción.

Nacido el 22 de febrero de 1918 en Alton, Illinois, nada hacía presagiar que aquel bebé de dos padres de estatura media en la época y que había pesado con un peso de 3.85 kg acabaría llegando a los 2,72 metros de altura.

Con cinco años ya medía 1,63 y usaba ropa de adolescentes y con ocho ya superaba a su padre, Harold F. Wadlow, en estatura alcanzando el 1,80. Lo que entonces era una caja de anécdotas y sonrisas por las peculiares estampas que dejaba aquel niño, pronto se convirtió en todo lo contrario.

La increíble altura del joven provocó una serie de problemas médicos ya desde niños, que empeoraron a medida que crecía y entraba en la adolescencia.

Robert superó los 2,45 metros con 17 años. En 1936, se graduó de la escuela secundaria y se matriculó en la universidad con la intención de estudiar Derecho. Ya era toda una celebridad, que llevaba en silencio los graves problemas que estaba sufriendo.

Era un joven tranquilo, afable y que atendía a los medios y todo aquel que quedaba sorprendido ante su estatura. Una estatura que también utilizó para ganar algún dinero en apariciones públicas.

Llegó a realizar una gira promocional con la International Show Company (ahora Interco), que accedió a hacerle unos zapatos gratis a medida de sus pies de 47 centímetros. Unos zapatos especiales que hoy costaría más 1.500 dólares el par.

Los médicos que examinaban a Robert Wadlow concluyeron que su excepcional tamaño fue causado por una hiperplasia de la glándula pituitaria. Esta condición genera que exista un nivel anormalmente alto de la hormona de crecimiento y en el caso de Robert nunca se le suministró ningún tratamiento para detenerlo.

Robert Wadlow WORLD GUINNESS RECORDS

Con un consumo diario de alimentos de 8.000 calorías, siguió creciendo hasta el día de su muerte. Su fama aumentaba a la par que su tamaño y sus problemas de salud. Su gigantismo hipofisario le causó dificultades para moverse: tenía aparatos ortopédicos para las piernas y un bastón, pero nunca usó una silla de ruedas y, por supuesto, se sometió a ninguna intervención que tratara de detener la producción de la hormona del crecimiento.

Su muerte fue muy prematura, con apenas 22 años y toda la vida por delante. Las piernas fueron las que llevaron al desenlace fatal debido a una ampolla séptica en su tobillo derecho causada por un aparato ortopédico, que había sido mal ajustado solo una semana antes.

El gigante de Alton murió el 15 de julio de 1940 a la 1:30 de la mañana en un hotel en Manistee, Michigan. Sus últimas palabras fueron "el médico dice que no llegaré a casa para las... celebraciones", en referencia a las bodas de oro de sus abuelos paternos.