Las residencias de la España Vaciada, también desbordadas por el coronavirus: “No tenemos medios”

Residencias de todo el país han visto estos días cómo morían muchos de sus residentes tras contagiarse de coronavirus. Y lo han hecho con una impotencia total. En Madrid, Vitoria o Tomelloso, la mayoría de gerentes de estos centros han salido a denunciar su situación, que va desde falta de material hasta el poco margen de actuación ante sucesivos contagios. Problemas que se agravan aún más en la llamada España Vaciada.

“Si están pasándolo mal residencias de Madrid capital, imagínate nosotros”, cuenta a 20Minutos Susana Morales, que dirige una residencia de ancianos con 36 plazas en Navares de Enmedio, un municipio segoviano con menos de 100 habitantes.

Según relata, en su centro aún no se ha dado ningún contagio del Covid-19, pero teme que llegue el día porque allí ya trabajan con una precariedad no vista antes. “Es impotente: trabajamos con la población más vulnerable y no tenemos medios para ello”, cuenta.

En este sentido, puntualiza que el personal que trabaja en residencias “son de atención directa, no son enfermeros”, lo que, a su juicio, multiplica el peligro de que se dé un contagio en la residencia. Así, insiste en que las residencias “son casas” y, por eso, “no están medicalizadas” para convertirse en hospitales. Todo ello, dando por descontada la escasez de mascarillas y geles desinfectantes. En su caso, ha sido el Ayuntamiento de Segovia, a 80 kilómetros, quien las ha tenido que comprar. Aunque se acabarán.

Por eso pide la intervención de la Junta de Castilla y León o de otra comunidad autónoma e, incluso, del Gobierno de la Nación. “Ha llegado la hora de ser solidarios y actuar para evitar más muertes”, concluye. Por su parte, el Ministerio de Sanidad ya se encuentra elaborando un protocolo que evite nuevos contagios y la Fiscalía General del Estado ha avanzado que investigará todos los decesos.