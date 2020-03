Piden no hacer "acopio" de papel higiénico por la crisis del coronavirus porque el suministro está garantizado

No es necesario que los españoles hagan “acopio” en sus casas de papel higiénico, de cocina o servilletas de este material, ya que la crisis del Covid-19 no está afectando a la producción y debe hacer que los consumidores no se dejen llevar por el “pánico” a la hora de hacer la compra.

Así lo aseguró este jueves Carlos Reinoso, director general de Aspapel (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón), que agrupa al 90% de las empresas del país, quien dijo que es “importante” transmitir a los ciudadanos que existe “suficiente capacidad de producción para asumir un escenario de picos de demanda de productos tisú, como son el papel higiénico, los pañuelos o el papel de cocina”.

“Tenemos que evitar”, afirmó Reinoso, “situaciones de pánico y de acopio que no están justificadas y que pueden producir desabastecimientos puntuales, que van a ser solo eso, puntuales, ya que se van a reponer los lineales y estos productos seguirán estando a disposición del consumidor”.

Según el director general de Aspapel, “el papel es sanidad, higiene y en estas situaciones el consumidor confía en este tipo de productos, los consume habitualmente y en estas situaciones quiere seguir utilizándolos”. “Utilicémoslo y compremos lo que necesitemos de manera responsable”, afirmó este representante de la industria papelera española.

A este respecto, la crisis por el Covid-19, que llevó al Gobierno a decretar el estado de alarma este pasado sábado, ha dado lugar a que las empresas del sector papelero español hayan notado durante esta semana un aumento de la demanda nacional del 2% y de un 5% de las exportaciones.

"Industria crítica"

Al mismo tiempo, Reinoso se refirió a que “los aumentos de la demanda de envases y embalajes para comida rápida y en otros canales está siendo atendidos con normalidad”, puesto que “la industria papelera española y su cadena de valor tienen capacidad para producir y distribuir a los puntos de venta los envases necesarios”.

Este directivo de Aspapel añadió que “las fábricas papeleras están funcionando con normalidad a fecha de hoy y el Gobierno debe tomar las medidas que sean precisas para que así siga siendo”. “La papelera es una industria crítica para el país”, continuó, “al ser imprescindible para muchas cadenas logísticas y de transporte. La situación actual está evidenciando la importancia del embalaje de papel y cartón para asegurar las condiciones higiénicas de los alimentos y resto de productos”.

En cuanto a la situación en el sector papelero español por la crisis del Covid-19, Reinoso señaló que “en estos primeros días de la pandemia nuestro sector ha sido capaz de dar respuesta al aumento de la demanda que se ha producido en ciertos sectores”, de forma que “la mayoría de las fábricas papeleras están funcionando con normalidad a fecha de hoy”.

“Para ello”, según Reinos, “está siendo fundamental el compromiso de las empresas y los trabajadores para los que se han extremado las medidas de protección y prevención. Todas las empresas han tomado medidas como extremar las medidas de higiene y desinfección. Muchas han instaurado el teletrabajo para los puestos donde fuera posible”.

Incidencia del virus en la plantilla

Asimismo, en cuanto a la incidencia del coronavirus en la plantilla de las empresas papeleras, el director general de Aspapel indicó que “sólo un 3% de los centros de producción ha reportado casos positivos en Covid-19, aunque un 40% de los centros declara tener algún trabajador en cuarentena o vigilancia domiciliaria”.

Reinoso indicó que “la mayoría de los centros productivos están funcionando con normalidad. Ninguno de los centros de producción ha visto afectada de momento su producción debida a la falta de materias primas”.

Este directivo concluyó que “apenas ha habido incidencia en las actividades productivas (-1%), salvo en los centros de producción de la zona de Igualada (Barcelona), donde ha habido gran afectación por el confinamiento decretado por la administración, así como por el personal en cuarentena”.