Antonio David Flores, destrozado tras las lágrimas de Rocío Flores por su madre: "Se me partió el alma, rompí a llorar"

Antonio David Flores contó este miércoles en Sálvame cómo se sintió al ver la reacción de su hija, Rocío Flores, tras conocer la situación que vive España por la crisis mundial del coronavirus. La joven rompió a llorar por la gravedad de la situación, pero también por su madre, Rocío Carrasco, de quien no sabe nada.

Debido al avance de la enfermedad, Mediaset decidió que los concursantes de Supervivientes 2020 debían conocer qué está sucediendo en su país. Por ello, a pesar de que Antonio David Flores criticara esta medida, ya que podría "desestabilizar" a los aspirantes, Lara Álvarez contó la verdad en Honduras.

"Me parece súper injusto que no haya sido capaz ni siquiera de mandarme un mensaje", opinó entonces la joven sobre su madre. Y es que, a pesar de que ambas no medien palabra desde hace siete años, la pandemia es un motivo de peso para que sepan la una de la otra, tal y como expresó Rocío Flores.

Por ello, la reacción de la concursante entristeció al colaborador de Sálvame: "Es de humanos que al final termine preocupándose por cómo está su madre", explicó en el plató, donde aseguró que se derrumbó: "Se me partió el alma. Rompí a llorar, lo pasé mal. En definitiva, el hecho de que lleve siete años sin hablar con su madre no significa que no quiera a su madre", valoró.

Finalmente, el tertuliano dio una contundente opinión ante sus compañeros: "Hay cosas que tienen que estar por encima y qué menos que ser solidario con alguien que has parido, que es tu hija", sentenció.