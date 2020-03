Consultorio de Psicología: "Con esto del coronavirus mido la temperatura cada 15 minutos, y lo de las manos, una locura"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (en este escenario de cuarentena forzosa, con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

CONSULTA Soy hipocondriaca y esto del coronavirus me está hundiendo. No sé qué hacer. Me tomo la temperatura cada 15 minutos, y lo de lavarse las manos es una locura. Necesito consejo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es crucial que sigas unas rutinas saludables, que te alejen de tu hipocondría. En concreto:

- No te tomes la temperatura en todo el día.

- Lávate las manos cada hora, antes de las comidas…, pero nada más (sabes que si tú no lo limitas, te pasarías el día en el baño)

- No veas constantemente noticias. Elige hacerlo una vez al día y ya no vuelvas a hacerlo.

- Ponte un horario lleno de actividades: horas de trabajo (también si haces teletrabajo), tareas a realizar en casa, gimnasia por la mañana y por la tarde, escuchar música, llamar a personas positivas, ayudas que puedas prestar a familiares, vecinos…

- Si ves que tienes problemas para controlar esos miedos, puedes leer libros como 'La inutilidad del sufrimiento'. Ahí detallo muchas técnicas para controlar el miedo y la ansiedad.

CONSULTA Mi pareja necesita estar solo y no sé cómo afrontarlo. Hemos estado un año, empezamos genial pero a los 4 meses me enteré de que no había dejado su relación anterior, estaban separados cuando me conoció a mí, pero oficialmente no lo habían dejado.

Mi sorpresa fue cuando ella me confirmó que estaban juntos. Estuve dos meses sin verlo y me vino a buscar, después de muchas charlas y pedir perdón volvimos pero tuvimos bastantes discusiones y le di a elegir.

Quiere estar solo pero no quiere dejar de verme, quedamos y siempre acabamos igual, en la cama. ¿Me está tomando el pelo? No sé... No quiere un presente pero me habla de futuro conmigo y mis hijos... Quiere tiempo pero me llama y me quiere ver. Me está volviendo loca.

"No te engañes, él no está preparado para una relación como la que tú quieres"

RESPUESTA DE LA EXPERTA Los comportamientos que muestra tu pareja indican inmadurez, egoísmo, inseguridad y falta de compromiso. No te engañes, no está preparado para una relación como la que tú quieres.

Coméntale que vais a tener un periodo de total separación (nada de llamadas, nada de veros, nada de teléfono…) El periodo convendría que fuese al menos de 3 meses y, antes de volver a veros, conviene que compruebes si, de verdad, es capaz de asumir algunas responsabilidades.

Piensa muy bien qué vas a pedir antes de ese posible reencuentro y no te fíes de sus palabras. Recuerda que sólo tendrán credibilidad sus hechos.

CONSULTA No estoy llevando nada bien la cuarentena. Tengo dos hijos de 12 y 15 años, plena adolescencia, y no sé cómo retenerlos en casa. No son conscientes de la situación. Mi marido tampoco ayuda, porque no les dice nada. Soy yo la que toma las riendas y estoy agotada. ¿Cómo se domina a dos adolescentes que no se dan a razones?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es crucial que os sentéis con ellos y les digáis que la situación es tan crítica que los hospitales están tan desbordados, que si ellos se rompieran una pierna jugando tendrían problemas para poder atenderlos, pues el Coronavirus tiene a todo el personal sanitario saturado y hay mucha gente, también gente joven, que está muriendo.

Es crucial que tengáis una reunión los cuatro, o al menos tú con ellos, y les digas que la situación es tan crítica que ellos, que ya tienen una edad suficiente para entenderlo, tienen que colaborar y mucho.

En cualquier caso tenéis que llenar su jornada de actividades y que sepan que tienen que ayudar, como el que más, en las tareas de casa.

Os paso un modelo de posible agenda, que podréis adaptar a vuestros horarios. Esta agenda se la presentaréis y les diréis que TODOS, absolutamente TODOS, seguiréis vuestra agenda y haréis vuestra tarea.

Las tablas de gimnasia las podéis hacer en familia, con adolescentes es crucial que quemen energías (por eso ponemos por la mañana y por la tarde).

También es importante que entiendan que deben ser solidarios .y ayudar a los abuelos o personas mayores de la familia, llamándoles por teléfono, grabándoles algún vídeo o audio…

En definitiva, normas muy claras, seguimiento riguroso de los horarios, hacer sus tareas escolares, ayudar en casa, gimnasia por la mañana y por la tarde y acciones solidarias con la familia y personas mayores.

Tener una agenda y seguir una serie de rutinas

MAÑANA

9.00 Hora de levantarse y aseo

9.15 Desayuno

9.30 Tareas escolares

11.00 Descanso, aseo manos y tabla de gimnasia

11.30 Aeo manos y tomar fruta o bocadillo

11.45 Aseo manos y continuación tareas

13.30 Aseo manos y ayudar tareas limpieza casa

14.30 Aseo manos y comida

15.15 Aseo manos y tareas escolares relajadas (Hacer esquemas, trabajos…)

TARDE

17.00 Aseo manos y pequeña tabla de gimnasia

17.30 Aseo manos y grabación para los padres, abuelos, amigos

18.00 Aseo manos y merienda

18.30 Juegos divertidos (con varios participantes), lectura y 45 minutos de tv, consola, ordenador...

20.00 Aplaudir al personal sanitario

20.15 Ayudar tareas casa y ducha, baño...

NOCHE

21.00 Cena

21.45 Lectura, escribir diarios si quieren…

22.30 Dormir

CONSULTA Tengo algunas preguntas, no es que esté nervioso sino que nos informan mal, primero cuantos días tienes que estar de reposo hasta que se te cure el dichoso virus, porque dicen tres o cuatro dias y gente está leve y lleva más de un mes sin dar el alta. ¿Por qué no dicen la edad de los fallecidos y las edades de los contagiados?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Para resolver estas dudas conviene que acudas a las web oficiales, que dan respuesta a estas y otras dudas (UNICEF está ofreciendo muchas guías con el tema de los niños, y por supuesto, OMS, Ministerio de Sanidad, Consejerías de Salud…). Una información correcta es la mejor forma de terminar con esas dudas y con tantos bulos como corren.