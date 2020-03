John Legend da un divertido concierto virtual junto a Chrissy Teigen

Al igual está sucediendo en España, en Estados Unidos muchos eventos culturales están siendo cancelados o atrasados por el coronavirus. Uno de los más sonados es el Coachella, que se traslada a octubre. Pero, además del festival predilecto de las celebridades, otros conciertos a menor escala también se ven alterados, y los artistas quedan recluidos en sus casas.

Uno de ellos es John Legend. El creador de la romántica All of Me ha compartido en las redes sociales un concierto casero junto a su pareja, Chrissy Teigen. La modelo preguntó a sus seguidores previamente cuál creían que sería el dress code para la actuación, es decir, qué ropa llevarían puesta.

Lo que ninguno de sus fans esperaba es que, tras generar esa expectación, apareciera Teigen con un outfit de lo más costumbrista: envuelta en una toalla y sentada sobre el piano del cantante. "La distancia social es importante, pero no tiene por qué ser aburrida", escribió Legend en la publicación en Instagram.

En el show hubo espacio para el último estreno del cantante, Conversations in the Dark, pero también para Beauty and the Beast, la favorita de su hija, la pequeña Luna. La mamá de esta, Chrissy Teigen, aprovechó la ocasión para contar algunas anécdotas relacionadas con los temas.

Entre otras cosas, desveló que Everybody Knows gira en torno a una breve ruptura por la que pasó la pareja durante una gira de Legend, en la que su esposa debía ir a todos los conciertos pese a no encontrarse bien. La pareja también compartió un momento en el que cocinaban pollo, escena en la que no faltó el vino.

Por ello, más tarde la modelo escribió en Twitter: "Estoy muy borracha por los directos y tengo terapia por Skype en 20 minutos. No puedo ni ver". Sin embargo, más tarde, supo solventar la situación: "La he cancelado, no os preocupéis. Me voy a dormir una siesta", comentó.