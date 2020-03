Coronavirus.- El PSOE plantea una moratoria en los impuestos municipales

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, Cuenca ha detallado que ha sugerido a PP y Cs que estudien, como ya han hecho otras instituciones, la moratoria en el pago de impuestos, así como el inicio de mecanismos de flexibilidad para "ayudar a las familias granadinas".

En este sentido, ha destacado además que el Grupo Municipal Socialista trabaja ya en las medidas anunciadas por el Gobierno de España para contención de la crisis de Coronavirus, "con el objetivo de conocer cuánto le corresponde a los granadinos y granadinas de esos 200.000 millones de euros anunciados, y cómo se van a ir aplicando estas medidas, para que los que más están sufriendo el cese de la actividad, o se están viendo afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (Erte) puedan acogerse lo antes posible".

Así, Cuenca ha insistido en que "hay muchas familias que viven al día, y no recibir ingresos los pone en una situación de riesgo muy importante, por lo que estamos trabajando y demandando al gobierno de Pedro Sánchez rapidez en la aplicación de las medidas, así como agilidad en las solicitudes".

Para Cuenca, es muy importante "estar todos unidos ante esta crisis, por eso el Ayuntamiento de Granada y el equipo de gobierno debe iniciar ya la flexibilización en el pago de impuestos, la demora en los mismos, así como estudiar otro tipo de casos para hacer frente a la situación de riesgo económico por la que están pasando muchos hogares granadinos".

En el transcurso de la reunión, el ex alcalde de Granada, quien ha agradecido el trabajo a destajo de la Policía Local y de centenares de trabajadores municipales y de las concesionarias que no pueden trabajar desde casa, ha recalcado que "he aprovechado para pedir a PP y Cs que refuercen los servicios sociales porque en esta crisis ningún granadino se puede quedar atrás".