El senador del PP y exalcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, positivo en Covid-19

En video publicado en su perfil de Twitter, el que también fuera conselleiro de Educación del gobierno de Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que se encuentra "bien" y que "no tiene síntomas".

"Hoy me confirmaron: he dado positivo en coronavirus. No tengo síntomas, pero desde el 12 de marzo, cuando supe que una persona cercana a mí había enfermado (así lo comuniqué a las autoridades sanitarias y por eso me hicieron la prueba), me metí en casa de motu propio", señala Vázquez Abad en un mensaje que acompaña al video publicado.