Junta de Jueces de Familia de Valladolid recuerda que persisten las medidas sobre guardia y custodia de menores

El citado órgano, convocado telefónicamente bajo la presidencia del magistrado-Juez Decano, Emilio Vega González, con la intervención de los titulares de los Juzgados de Primera Instancia no 3, no 10 y no 13 y de Violencia Sobre la Mujer no 1, se ha reunido al objeto de unificar doctrina sobre la materia, dado el elevado número de consultas teléfonicas tanto por parte de particulares como profesionales.

Así, en los supuestos en los que esté establecido un régimen de guarda y custodia compartida como en quellos en los que uno de los progenitores tenga atribuida la guarda y de custodia en exclusiva, se habrán de cumplir las resoluciones, efectuándose las entregas de los menores en las fechas fijadas para el intercambio.

El cambio se realizará en el lugar previsto en la resolución para los periodos no lectivos y, en su defecto, se realizarán en el domicilio del progenitor bajo cuya guarda se encuentren en ese momento en la forma en el que el menor resulte menos expuesto al COVID-19.

SE SUSPENDEN LAS VISITAS INTERSEMANALES

Al objeto de minimizar el riesgo y cumplir con las medidas impuestas para que la población esté fuera de sus domicilios el menor tiempo posible, se suspenden por el momento y hasta que se levante el Estado de Alarma las visitas intersemanales, con y sin pernocta, tanto en los supuestos de guarda y custodia compartida como en el de guarda y custodia atribuido a uno solo de los progenitores.

La copia de la resolución correspondiente será título suficiente para acreditar ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la necesidad del desplazamiento del menor y del progenitor que lo acompañe.

Asimismo, todos los regímenes de visitas y de guarda y custodia que tuvieran como lugar de recogida y entrega de los menores el centro APROME quedan en suspenso hasta que se levante el Estado de Alarma, sin perjuicio de los acuerdos a los que puedan llegar los progenitores.

Finalmente, se pone de manifiesto a los progenitores implicados en estas medidas que la situación excepcional en la que se encuentra el país y que afecta a la Administración de Justicia y a la jurisdicción de familia en particular por su especial naturaleza no puede servir de excusas ni amparar (salvo supuestos excepcionales y que en su caso se deberían justificar adecuadamente) el incumplimiento de las medidas establecidas en las resoluciones judiciales.

Las partes, de común acuerdo, sí podrán flexibilizar y adaptar las visitas a estas circunstancias por el interés superior de sus hijos y de forma provisional en tanto se mantenga esta excepcional situación.