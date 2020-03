María José, infectada por el coronavirus: "Es como si tuvieras un gripazo, con fiebre alta y malestar por todo el cuerpo"

María José Aguado, de 55 años, lleva más de una semana recluida en una habitación de su casa, en la ciudad de Madrid. Su único contacto con el exterior es una ventana desde la que observa con anhelo la "un poquito la sierra de Madrid".Dio positivo por coronavirusy esas cuatro paredes serán su morada particular hasta que no se confirme que la infección ha desparecido por completo de su cuerpo.

Esta enfermera del servicio de Pediatría del Hospital de La Paz empezó a encontrarse mal el pasado 11 de marzo. "Me noté mal antes de irme a la cama, pero pensé que era por el cansancio. Al día siguiente me levanté con sensación de que tenía fiebre. Y entonces decidí aislarme. Solo he salido de casa para hacerme la prueba en el hospital", explica Aguado a 20minutos en una conversación telefónica.

Por el momento, asegura encontrarse más o menos bien con "síntomas leves" aunque está "muy cansada" y "cuando llega la tarde sube siempre la fiebre". "Ayer (por este pasado miércoles) tuve un día duro porque estuve con diarrea", afirma María José, a la que anima cada día el hecho de "no tener ninguna complicación respiratoria". "Todos los días me llama la enfermera del centro de salud para ver cómo evoluciono", añade

Pese a que trabaja en un hospital que recibe a diario cientos de casos de coronavirus, Aguado cree que el contagio se produjo cinco días antes "en una reunión de amigos" porque "hay varios con síntomas como los míos", aunque solo uno de ellos confirmado.

En su casa, la situación se ha complicado un poco más porque desde este lunes su marido, Chema, de 50 años, presenta también síntomas y se encuentra igualmente aislado en otra habitación pese a que no se ha hecho la prueba. "Le han dicho que no tiene síntomas de coronavirus porque no tiene tos, pero está igual que yo que he dado positivo".

"Me siento como si tuviera un gripazo fuerte, con fiebre alta y malestar general por todo el cuerpo. Yo he dado positivo por coronavirus. Y no solamente estás contagiado si tienes tos y complicación respiratoria. La gente tiene fiebre y malestar y piensa que no es nada. Ni las autoridades sanitarias ni las personas a título individual son conscientes de la gravedad de este virus que estamos padeciendo y que se transmite rápidamente", sentencia. Y critica: "No se ha hecho nada antes viendo lo que estaba pasando primero en China y luego en Italia"

Con este panorama, ha sido su hija Marta, de 16 años, la que ha tenido que tomar las riendas de la familia. "Ella ya es bastante madura y responsable. Ahora se encarga de hacer las tareas de la casa, la comida y luego se pone a estudiar", cuenta esta profesional de la sanidad pública, que desvela que han sido previsores en el tema de la alimentación y demás y aún Marta ha tenido que salir para comprar. "Nos estamos organizando muy bien pero de todas formas tenemos familiares y amigos que se han ofrecido a ayudarno en lo que necesitemos".

"Momentos malos y buenos"

En estas situaciones el aspecto piscológico también es fundamental para sobrellavar la enfermedad. En este sentido, María José confiesa tener "momentos malos y buenos" pese a que sostiene que el día se le pasa casi volando. "Me animan mucho las canciones que me manda mi hija", dice esta enfermera que durante este encierro mata las horas haciendo ejercicio, leyendo y contestando todos los mensaje de ánimo que le mandan familiares, amigos y compañeros de trabajo.

No habla de haber sentido miedo ni temor por estar infectada pero sí reconoce alguna incertidumbre y angustia: "He tenido sensación de claustrofobia que no podía controlar y después una visión de futuro muy pesimista. Pensaba que ya nunca iba a poder dar besos y abrazos. Me angustié un poco pero conseguí relajarme y se me pasó". Maria José concluye lanzando un mensaje de optimismo para estos momentos difíciles. "Esto nos está poniendo a prueba pero somos más fuertes de lo que creemos".