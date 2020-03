La PMcM insta a Gobierno y ayuntamientos cántabros a inyectar los 278 millones pendientes de pago

En concreto, según sus cálculos, en Cantabria, solo el pago por parte del Gobierno autonómico y sus principales ayuntamientos en régimen de cesión de las facturas del mes en curso y de las pendientes de pago de meses anteriores supondría una inyección de liquidez en la economía regional de los más de 278 millones de euros. A nivel nacional, este montante asciende a 14.000 millones de euros.

Los casi 280 millones de euros calculados en Cantabria corresponden a los pagos corrientes de las administraciones que tienen retrasados, según la información publicada a noviembre de 2019.

En un comunicado, la plataforma ha aplaudido los 100.000 millones de euros anunciados por el Gobierno y ha reclamado que el acceso sea "rápido y ágil". No obstante, cree que el Ejecutivo ha perdido la oportunidad de inyectar fondos en la economía "sin coste ni riesgo".

El presidente de PMcM, Antoni Cañete, ha señalado que "ya se ha tenido un ejemplo de los beneficios e impacto que tienen medidas como el plan de pago a proveedores que propuso la PMcM y que se llevó a término, salvando multitud de puestos de trabajo y empresas".

Así, ha explicado que los 14.000 millones de euros que la plataforma ha calculado corresponden a los pagos corrientes de las administraciones públicas, más los que tienen retrasados, según la información publicada de 2019, "que no tiene que ser muy diferente a la actual".

Además, asegura que esta inyección de liquidez "no tendría coste adicional para las arcas públicas y a diferencia de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) no conllevaría riesgos de impagos, ya que solo supone atender a los pagos pendientes dentro de los límites legales de pago fijados para las administraciones.

Para Cañete, "la economía es una asociación de flujos encadenados que no podemos parar, por lo que es fundamental inyectar liquidez". También remarca que cualquier corte en la cadena de liquidez significa el cierre y la desaparición de la parte que se queda sin fondos.

"Las empresas y los autónomos estamos perdiendo sangre, necesitamos urgentemente que se produzca una transfusión que no puede esperar, si no, llegaremos tarde en muchos casos", ha alertado, tras dejar claro que esta inyección la daría, en parte, estos 14.000 millones, que no suponen "ningún coste ni riesgo y tendría un efecto muy positivo y necesario".

Sobre el real decreto de medidas urgentes en materia económica y social por el coronavirus, la plataforma ha valorado muy positivamente la línea de fondos de crédito ICO y los recursos que aporta, aunque ha manifestado su preocupación por que "a estas alturas no estén aún establecidos los mecanismos y condiciones de concesión de dichos créditos y que estos no sean ágiles".

En lo que se refiere a la suspensión de los contratos públicos afectados por la crisis del coronavirus, la PMcM ha advertido de que las medidas de protección a los contratistas, mediante la concesión de subvenciones por las pérdidas incurridas por la cancelación temporal de dichos contratos, "no tienen su reflejo sobre los subcontratista implicados en los mismos contratos, que no podrán beneficiarse de las mismas subvenciones, teniendo en cuenta que estos son principalmente pymes y autónomos".

La PMcM también ha instado a que se elimine, para la próxima liquidación del IVA, la anticipación a la Hacienda Pública del IVA facturado y no cobrado. "Las pymes y autónomos no pueden continuar siendo los banqueros financiadores de la Hacienda Pública y menos en estos momentos y situación", ha denunciado Cañete.

Por ello, la plataforma ha reclamado la devolución automática del IVA pendiente de compensar solicitado por pymes y autónomos en la liquidación del IVA en enero de 2020.