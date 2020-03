Las autoridades solicitan un hotel en Sabadell ante la crisis del coronavirus

La cadena de hoteles Catalonia ha recibido la petición de las autoridades para disponer de uno de sus alojamientos en la ciudad de Sabadell para que sirva en la crisis sanitaria por el coronavirus que se está viviendo. Desde la empresa han aceptado dicha solicitud.

La cadena ya puso a disposición de las autoridades sanitarias sus 55 hoteles en España en un comunicado previo emitido la semana pasada.

Fuentes de la compañía han confirmado este jueves a 20minutos.es que "vuelven a reiterar este ofrecimiento¨ y que, en el caso de Sabadell, no tienen constancia de los usos que se le darán al hospedaje demandado.

En Sabadell se encuentra el Hospital Parc Taulí, un importante centro sanitario que da cobertura a unas 400.000 personas residentes en la comarca barcelonesa del Vallès Occidental.

El pasado miércoles, el Hotel Alimara se ofreció a ser utilizado por parte del Hospital Vall d´Hebron de Barcelona en todo aquello que considere necesario el centro.

La cadena Catalonia está siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades de salud y del Gremi d´Hotels de Barcelona, que el pasado miércoles recomendaba a sus asociados cerrar sus instalaciones, no aceptar a nuevos clientes y reunir en un mismo alojamiento, a ser posible, a los que estén atrapados en la ciudad por las restricciones de movilidad y no puedan regresar a su lugar de residencia. De los hoteles que tienen en Barcelona, no todos han podido cerrar por el momento.