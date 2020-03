Residencias públicas de ancianos fabrican mascarillas con ayuda de usuarios

Algunas residencias de ancianos de titularidad de la Generalitat están empezando a fabricar sus propias mascarillas caseras con la ayuda de usuarias habilidosas, ante la ausencia de equipos de protección para los trabajadores y los ingresados.

Fuentes de los familiares y de los trabajadores que no han querido ser identificadas han explicado que la situación en muchas residencias es la misma, sin mascarillas ni delantales ni gafas con las que protegerse del temido coronavirus.

Estos centros, que congregan a personas mayores con una salud frágil, temen por la salud de sus residentes, pero también de los trabajadores que están al pie del cañón, atendiéndoles, como un servicio esencial.

Por su parte, CCOO ha elaborado una encuesta, en la que se indica que un 40 % de profesionales de este sector no usan equipos de protección individual, y la práctica totalidad del 60 % que dicen que sí los utilizan reconoce que no puede cambiarse diariamente. Un 42 % de los profesionales, según esta encuesta, no notan el apoyo de la empresa ante la crisis y un 74 % expresan angustia por la situación.

En Cataluña, hasta ahora, han fallecido al menos seis ancianos en una residencia de la población de Capellades (Barcelona), que se encuentra cerca de Igualada, donde se ha producido el brote más importante de la comunidad, pero no dentro de la única zona de confinamiento establecida en la CCAA. Por lo tanto, estas seis personas fallecidas no forman parte del grupo de 15 que han muerto en la zona de confinamiento de la cuenca de Ódena desde que se tuvo conocimiento del brote de coronavirus hace una semana.

También se han producido contagios en otra residencia de Olesa de Montserrat (Barcelona) y al menos el contagio de dos trabajadores y el aislamiento de un número indeterminado en una tercera del barrio barcelonés del Bon Pastor.

Además de las residencias de personas mayores, han tenido que ser ingresados en hospitales dos ancianos que se encontraban en un centro sociosanitario de Viladecans (Barcelona), que gestiona el Consorcio Social y de Salud de Cataluña. Se han detectado al menos otra media docena de casos de infectados en otro centro sociosanitario, el Hestia Palau, en la ciudad de Barcelona, al parecer, leves.

El departamento de Salud, del que dependen los centros sociosanitarios, y el de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, del que dependen las residencias de ancianos, no facilitan datos actualmente sobre la edad o el lugar en el que han fallecido las personas afectadas por el coronavirus. Solo se indica en los comunicados que facilita Salud una vez al día que la mayoría de los fallecidos tenía patologías previas.

Es complicado, por tanto, conocer la situación real de las residencias de ancianos y de los centros sociosanitarios, en los que se ingresan, generalmente, a personas mayores convalecientes de ictus, operaciones quirúrgicas, situaciones irreversibles e incluso con problemas psiquiátricos.

Ante la situación de "desamparo" que han expresado algunos trabajadores por no disponer de equipos de protección individual, en varias residencias se ha optado por el 'háztelo tú mismo' más tradicional y se han fabricado mascarillas y delantales con plástico o tela, para solventar mínimamente la situación.

En una residencia de Barcelona se solicitó al departamento de Asuntos Sociales equipos de protección individual y se les contestó que debían desplazarse a la población de Sant Sadurní d'Anoia, a unos 50 kilómetros, para recoger un par de kits completos, han explicado las fuentes citadas de familiares y trabajadores.

Los familiares se muestran más angustiados desde que se ordenó que no podían visitar a sus mayores, dado el peligro de contagio, y critican no solo la falta de previsión a la hora de proveer a los centros de mascarillas, sino que no se haya facilitado la comunicación por videoconferencia desde hace una semana.

Los presos de Cataluña se unen a la iniciativa de fabricar mascarillas

Los presos de Cataluña fabrican mascarillas para proveer a los hospitales y centros sanitarios de la administración autonómica. La consejería de Justicia de la Generalidad emitió el miércoles por la tarde un mensaje en que expone que en el centro penitenciario para jóvenes de la Roca del Vallés se trabaja a pleno rendimiento en la fabricación de mascarillas.