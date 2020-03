Los conjuntos de las modelos e 'influencers' para hacer ejercicio con estilo desde casa

La cuarentena nos obliga a quedarnos en casa, por lo que salir a correr o al gimnasio queda totalmente descartado. Como debemos resguardarnos, el sedentarismo acecha cada vez con más fuerza, por lo que muchas famosas deciden luchar contra él mostrando su rutina de ejercicios, o al menos, subiendo una foto practicándolo.

A sabiendas de que tienen una imagen que mantener, no van a salir con un pantalón de chandal viejo y una camiseta de la Expo del 92, con sus mejores look fitnessnos enseñan posturas que requieren un poco de maña y unos estilismos muy a la moda.

El granate es uno de los colores tendencia que nos ha acompañado todo este invierno y que se resiste a abandonarnos en primavera. La presentadora de Flash Moda, Nieves Álvarez, demuestra que ella no abandona su estilo bajo ninguna circunstancia. Ataviada con un dos piezas en granate y una deportivas grises nos anima a hacer una serie de ejercicios de glúteos para salir con esa zona reforzada de la cuarentena.

Cristina Pedroche no renuncia al Yoga vistiendo un conjunto clásico negro de leggings y top de Puma, marca de la que es embajadora. La presentadora reconoce que se está obligando a hacer ejercicio: "No me apetece hacer nada, solo comer. Me he obligado a hacer un poco de yoga y reconozco que ahora me siento mejor. Voy a obligarme a hacer algo de deporte todos los días. #YoMeQuedoEnCasa pero no quiero ser una bola", comentaba en Instagram.

La influencer Alexandra Pereira, creadora de Lovely Pepa, ha compartido en sus stories de Instagram la rutina que está haciendo estos días. Con un conjunto de leggings en tonos morados y rosas, haciendo juego con el top, lleva también unas deportivas blancas que le dan el punto a este outfit con mucho estilo.

La 'influencer' Alexandra Pereira haciendo ejercicio desde casa. alexandrapereira/INSTAGRAM

La periodista Lucía Villalón también se ha unido a subir su rutina de ejercicio a los stories de Instagram. Lleva también un conjunto en tonos rosas, que está muy de moda en las colecciones de ropa deportiva desde hace un año. Con un tono más apagado que de Alexandra, la periodista lleva un top en color rosa empolvado con unos leggings que recuerdan a una nebulosa.

La periodista Lucía Villalón enseñando su rutina de ejercicio en Instagram. lucia_villalon/INSTAGRAM

La modelo Ariadne Artiles nos muestra su elección para hacer yoga: un bañador de estampado tribal, un print que vuelve cada año en el momento que comienza a hacer un poco de calor, por lo que no sorprende que Ariadne lo escogiera para ir a la playa y, también, para mostrarnos su agilidad con una postura invertida.

Otra modelo que se anima a compartir su rutina es Malena Costa. La modelo que está acostumbrada a hacer ejercicio no ha tenido problema en adaptarse a hacerlo desde casa. Con un conjunto de H&M compuesto por un top acolchado con estrellas en las gomas, unos leggings con franjas azules y naranjas y unas deportivas y guantes negros, a juego con todo el conjunto.