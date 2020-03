Profesorado universitario critica la tensión entre administraciones en la gestión del coronavirus

'The resilience of the Spanish health system against the COVID-19' analiza la gestión de la crisis sanitaria teniendo en cuenta seis vertientes: gobernanza, financiación, prestación de servicio, medicinas y equipamientos, y personal sanitario e información a la población, ha informado la UdL este jueves en un comunicado.

La opinión pone de manifiesto una financiación insuficiente "con el trasfondo de al menos una década de austeridad de la que el sistema sanitario está por recuperar".

El comentario recoge aspectos como la inadecuada capacidad de las unidades de cuidados intensivos, la falta de ventiladores mecánicos para suplir la función respiratoria, la escasez de máscaras de protección y la extenuación del personal sanitario, con plantillas cortas y salarios bajos.

En este sentido, los profesores reclaman tanto recursos financieros adicionales para apoyar los sistemas regionales de salud como un cambio de política para garantizar en el futuro los suficientes profesionales sanitarios, camas en unidades de cuidados intensivos, equipamientos de protección, equipos para la realización de test diagnósticos y ventiladores mecánicos.

También abogan por "aprovechar las pruebas de ciencias del comportamiento para garantizar que la respuesta responsable de los residentes españoles continúe a lo largo de los meses".

OPOSICIÓN DE CATALUNYA

En cuanto a las tensiones políticas en la gestión, el texto expone la descoordinación inicial, con iniciativas diferentes a varias comunidades autónomas; así como la oposición de Catalunya y Euskadi a que el Gobierno controle todas las fuerzas de seguridad y los sistemas de salud con el estado de alerta.

Los firmantes -entre los que está la profesora de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UdL, Montse Gea, el investigador post doctoral de la UdL José Tomás Mateos y la profesora visitante Helena Legido-Quigley- apuestan por mantener una buena coordinación en los próximos meses, "entendiendo que no se debe permitir a los políticos explotar la situación para obtener ganancias políticas".

Mateos y Legido-Quigley han publicado recientemente otro artículo en The Lancet analizando la gestión del Covid-19 en Hong Kong, Japón y Singapur; unos territorios que ya tenían experiencia con el síndrome respiratorio agudo grave, la gripe aviar H5N1 y la pandemia de gripe H1N1.

Ambos valoran positivamente los sistemas de vigilancia epidemiológica, las medidas de contención, las estructuras de gobernanza adecuadas, la financiación de la atención a la salud y los planes de gestión.