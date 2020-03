Chiapella se la juega en 'Planeta Calleja' para quitarle un plástico de la boca a un tiburón ballena: "Esto le hace polvo"

Planeta Calleja cerró su temporada este miércoles con el viaje de Jesús Calleja con Pablo Chiapella (actor de La que se avecina y presentador de El bribón) a México, donde le llevó a nadar con tiburones ballena.

"Te aseguro que te va a cambiar la cara con lo que vas a ver", le anunció Calleja a su compañero de viaje, que le preguntó: "¿Te vas a desnudar?".

El aventurero le dijo que no a la vez que le cuestionó si sabía lo que era un tiburón ballena. El actor le respondió que "lo que en la tierra es el ligre, una mezcla entre tigre y león".

Calleja le aclaró que "el tiburón ballena es en realidad un pez, quizá el más grande del mundo. Puede llegar a pesar 20 toneladas y medir 18 metros de largo".

Pablo Chiapella con un tiburón ballena, en 'Planeta Calleja'. MEDIASET

Ambos se embarcaron hacia mar abierto para intentar grabar a este animal, pero lo tuvieron que intentar varias veces ya que se escabulle fácilmente pese a su tamaño. En uno de esos intentos, Calleja sufrió un percance.

"Me ha pegado un viaje, tengo el tobillo 'esguinzado'", afirmó el aventurero tras caerle Chiapella encima: "No quería ver tiburones ballena, pues ha visto dos", señaló entre risas el intérprete.

Por fin consiguieron verlos, y el actor no dudó en afirmar que "justo cuando he caído ha abierto la boca y le he visto de frente. Ha sido lo más bestia que he visto en un animal vivo, cara a cara", afirmó. Y añadió: "¡Qué feliz soy!".

En otra de las inmersiones, Chiapella alcanzó a tiempo un trozo de plástico que uno de los tiburones ballena se iba a comer. Al salir del agua señaló que "esto se lo he quitado de la boca. Parece nada, pero le tiene que hacer polvo un plástico tras otro".

Calleja le explicó que "esto se queda dentro y se va atascando en los intestinos y los animales se mueren". Lo partió en trozos y afirmó que "estos son micro plásticos y hay millones de toneladas por el mar". Para concienciar a los espectadores, Calleja concluyó diciendo: "El plástico tenemos que tomárnoslo en serio y todo empieza en casa, reciclando".