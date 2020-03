Los teleoperadores, con miedo de ir al trabajo por el coronavirus: "Las medidas son escasas, ha muerto una compañera"

Elena es teleoperadora en un 'call center' de Madrid, tiene asma y "mucho miedo" de acudir a trabajar por el coronavirus. Asegura que en la planta de Konecta -la mayor empresa de telemarketing de España- en la que trabaja no se cumplen las condiciones requeridas por el Ministerio de Sanidad, como la distancia de seguridad entre empleados. Asimismo, denuncia que las medidas de desinfección son "insuficientes": "No vale con una servilleta con un poco de alcohol".

"Hay zonas en las que tienes que empujar al compañero para quitártelo de encima. Las medidas son escasas. Yo estoy asustada, ya ha fallecido el padre de un trabajador e incluso una empleada", se desespera, al tiempo que lamenta la situación de algunos teleoperadores, que conviven con ancianos con problemas de salud. "Vender 'Termomix' por teléfono no es primera necesidad. No somos una cadena de producción, somos personas", reclama.

En la misma empresa trabaja Pauli, que critica que las medidas de seguridad se han aplicado "bastante tarde" y el "miedo" ha cundido entre la plantilla. No obstante, reconoce que este miércoles ha empezado a mantenerse la distancia de seguridad entre puestos y que la limpieza se hace "un poco más a fondo", ya que hasta ahora "había dejado bastante que desear". "Hasta se compartían los cascos", dice.

Sindicatos: "La histeria existe, están asustados"

El sindicato CGT, mayoritario en el comité de empresa de Konecta, ha denunciado ante Inspección de Trabajo que la compañía "no respeta las medidas indicadas por el Ministerio". La Policía, de hecho, ha acudido en varias ocasiones a diversas sedes de la multinacional para comprobar las condiciones laborales. "La gente está aterrada, no podemos venir a un centro donde no se cumple la normativa", cuenta Javier Bujarrabal, delegado de prevención de riesgos laborales de CGT en la empresa.

"La histeria existe. La gente asustada y pide que cerremos los centros"

"El personal está hacinado. Ha muerto una compañera, hay 15 positivos y 25 personas con síntomas. Si no hay teletrabajo, habrá que mandar a esos empleados remunerados a casa. Aquí todos queremos trabajar, pero en unas condiciones sanitarias decentes y legales", añade, y reclama que intervenga Sanidad para regular la situación.

Situación de los teleoperadores de Konecta durante la crisis del coronavirus. CEDIDA

Comisiones Obreras (CC OO) también ha denunciado la situación que viven los teleoperadores en toda España y la "falta de diligencia" al aplicar las medidas por parte de las empresas, "algunas más que otras". "La histeria existe, hay mucha gente y muy cerca. Están asustados y nos piden que cerremos los centros", indica Sofía Castillo, responsable de 'contact centers' de este sindicato.

"Reclamamos que se teletrabaje todo lo que se pueda, que se den servicios mínimos y una venta no lo es, que se proteja a los empleados con epis, que se mantengan las medidas preventivas, con la gente justa y con una desinfección constante de los puestos", ahonda Castillo.

Exigencias de CC OO en los contact center. CC OO

Konecta defiende las medidas adoptadas

Por su parte, Konecta asegura que su prioridad son "las personas" y eso pasa por preservar "la salud, la seguridad y el empleo de los trabajadores". Para ello, apuntan, están implantando en sus sedes las medidas exigidas por Sanidad y favoreciendo el teletrabajo, además de potenciar la flexibilidad laboral, vacaciones y excedencias. Asimismo, han firmado un ERTE en Bollullos (Sevilla) y plantean alguno más.

Respecto a la trabajadora fallecida, la empresa admite que efectivamente se ha producido un deceso, pero ignoran cuáles son los motivos exactos de la muerte. En este sentido, recalcan que hace semanas se pidió a los empleados con patologías y a las embarazadas que no acudiesen a sus puestos, como medida de prevención.

"La gente tiene pánico"

Un sentimiento parecido al de Elena y Pauli tienen muchos de los trabajadores de Unísono, otra de las grandes compañías de telemarketing en España. Uno de sus empleados, que prefiere permanecer en el anonimato, asegura que el ambiente en las instalaciones de la empresa en Vigo -donde se ha registrado un caso de coronavirus- es de "máxima tensión" y de "absoluta indefensión".

"Hay gente llorando, hay desmayos... La situación es cercana a un motín"

"Las medidas de seguridad son muy pobres. Hay gente llorando, hay desmayos... En cinco años que llevo trabajando aquí, no había visto nada parecido. La situación es cercana a un motín", lamenta, e incide en la existencia de "coacción y amenazas" para que la gente acuda a trabajar. Siente "miedo", relata, ante la posibilidad de contagiar el virus a la persona con la que vive, que es población de riesgo.

Tras el positivo, el Comité de Seguridad y Salud de Unísono Vigo ha presentado un escrito para la paralización de los servicios, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, "al haber peligro inminente en la salud de los trabajadores". "No hay mascarillas ni guantes ni ventilación, incluso hay mal olor, la gente está en pánico", recalca el delegado sindical de UGT en esa sede de la compañía, Antón Otero, que critica que la empresa ha hecho "oídos sordos" a su demanda.

Situación de los teleoperadores de Unísono en Vigo. CEDIDA

"El malestar es terrible, parece que estamos en una guerra. No hay botellas de agua en las máquinas expendedoras y solo ahora han comenzado a repartirse cascos individuales", denuncia, al tiempo que reclama más medidas y que se deje de considerar al telemarketing "prioritario". "Están jugando con la vida de mucha gente", añade.

Por su parte, Unísono remarca que trabaja en dos líneas para garantizar la salud de sus asalariados: fomentar el teletrabajo de forma progresiva y mantener las condiciones de seguridad impuestas por Sanidad. La empresa, que también ha registrado un positivo en coronavirus en Madrid, incide en que ha practicado la desinfección de los edificios afectados -y algunos otros de forma preventiva- y ha aumentado la distancia de seguridad entre empleados. Asimismo, resalta que, según la inspección laboral, son un centro "apto".

La patronal, aumentan medidas y se fomenta el teletrabajo

La patronal afirma que están trabajando desde la declaración del estado de alarma para garantizar la seguridad. Para ello, detallan, las empresas han reforzado los servicios de limpieza, han aumentado la cantidad de gel desinfectante, han contratado seguridad privada para evitar aglomeraciones en los cambios de turno y han dejado un puesto e incluso dos para que las medidas de separación sean más de las obligatorias, entre otras medidas.

Asimismo, resaltan, las compañías están intentando potenciar el teletrabajo, si bien esto "no es posible en todos los casos por motivos de ciberseguridad y protección de datos, como en los sectores de banca, energía, sanidad o telecomunicaciones". Todo esto, insisten, para mantener operativos "servicios fundamentales para la ciudadanía".