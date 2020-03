Guitarte (Teruel Existe) exige "inteligencia y equidad" y apoyar al pequeño comercio y los autónomos

Guitarte ha asistido al Pleno del Congreso de los Diputados, donde el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, ha comparecido para informar sobre el Real Decreto por el que se aprobó la declaración del Estado de Alarma por el COVID-19. Teruel Existe respalda la declaración del Estado de Alarma y todas las medidas que después se han derivado "para intentar atajar la crisis".

El diputado ha expresado que el Ejecutivo debe "seguir respaldando a la comunidad científica" y, también "repartir las cargas enormes" que conlleva la crisis, instando a Sánchez a "no consentir que, una vez más, la crisis caiga sobre las espaldas de unos pocos, social y territorialmente".

Ha propuesto no solo la exención de las cuotas de Hacienda, sino también de los servicios que contratan los autónomos, de forma que "no haya pagos ya que no hay ingresos". También ha reclamado medidas de apoyo a los agricultores.

Por otra parte, el diputado ha hecho notar que "esta crisis ha puesto en evidencia el modelo de país", indicando que la concentración de gran parte de la población en las ciudades "facilita claramente la expansión de la pandemia", por lo que ha recomendado "ir a un país más vertebrado" para garantizar "la sostenibilidad territorial".

También ha expresado que "el esfuerzo de país que se pide no puede soslayar la crisis del territorio, entre otras la de la España Vaciada", explicando que "el teletrabajo es imposible" en las zonas despobladas por falta de conectividad, exigiendo la generalización de la tecnología 5G, y ha advertido de que "hay gente que se está quedando atrás".

Además, se ha quejado de que "la capacidad de asistencia médica es ínfima" en las zonas despobladas, como en la provincia de Teruel, con seis camas UCI para un territorio de 15.000 kilómetros cuadrados. Tomás Guitarte ha aludido a la "repercusión masiva" del coronavirus en la población de más edad, un sector importante en el territorio.

Desde la tribuna de oradores, Guitarte ha manifestado su "solidaridad y empatía" con las familias que han perdido seres queridos durante esta pandemia y su apoyo a los profesionales de la sanidad y otros ámbitos que están exponiéndose al virus, al tiempo que ha felicitado a la ciudadanía por el "elevadísimo" acatamiento del confinamiento en domicilio dispuesto en el Real Decreto.

El diputado turolense ha dicho que con un Gobierno en funciones, sin plena capacidad de obrar o en el contexto de un proceso electoral las consecuencias serían "catastróficas" en esta crisis, "de ahí la responsabilidad de las decisiones que a veces se toman".

Ha advertido de que España está "en un momento muy difícil que va a poner el sistema sanitario, social y económico a prueba" por el carácter global de la crisis y la complejidad de la gestión de recursos.