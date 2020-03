Coronavirus.- Coín aumenta a 100.000 euros el fondo de emergencia social y habilita teléfono de ayuda a mayores

En concreto, ha afirmado, se trata de una de las medidas sociales más importantes que va a emprender el Consistorio para ayudar a las familias del municipio "más necesitadas" y que se puedan ver más afectadas no solo por la situación de crisis sanitaria del Covid-19, sino por el consecuente impacto económico que conlleva.

"Creemos que es una partida suficiente para resolver estos problemas que puedan surgirles a las familias de Coín, pero se aumentará si fuese necesario", ha destacado, al tiempo que ha añadido que "además he dado órdenes al área de Servicios Sociales para que no haya ningún problema en cuanto a la partida presupuestaria para la compra de alimentos que después se reparte a las familias más necesitadas".

Este miércoles ha tenido lugar una reunión en el salón de plenos del Ayuntamiento, para respetar la distancia de seguridad y cumplir con las recomendaciones sanitarias, entre el regidor coineño; la concejala de Servicios Sociales, María Santos, y las técnicas municipales de esta área.

El objetivo ha sido "el de coordinar los protocolos de actuación e incrementar las medidas y ayudas sociales para la ciudadanía coineña que lo precise".

Sobre el aumento de la partida presupuestaria del Fondo de Emergencia Social que llega hasta los 100.000 euros, ha remarcado que es una partida para aquellas familias "que tienen problemas económicos habitualmente y no pueden llegar a fin de mes" a quienes se les ayuda con el pago de necesidades más básicas.

Además de esta medida, el alcalde ha anunciado que también aumentará la partida presupuestaria de Servicios Sociales para el abastecimiento de alimentos a las familias que más lo necesitan. "Desde el Ayuntamiento de Coín vamos a hacer todo lo posible para que las familias que lo estén pasando mal tengan una ayuda por parte de la administración local", ha señalado.

Por otro lado, también ha incidido en que otra de las preocupaciones son los mayores y los más pequeños. En este sentido, ha informado de que está en conversaciones y coordinación con la Junta de Andalucía para que se continúe dando en Coín el servicio de alimentación del programa Syga "para dar alimento a los pequeños en los colegios".

"Debido a que no hay clases estos alimentos no le están llegando a esos casi 100 niños y con la ayuda de la Junta de Andalucía habilitaremos un espacio municipal donde podrán acudir a por estos alimentos para familias que no tienen recursos", ha explicado.

Asimismo, también se ha referido a los mayores que habitualmente se atendían desde el Centro de Participación Activa y ha afirmado que se seguirá dando estos alimentos a los mayores "no para que coman en las instalaciones, sino para que puedan llevarlo a casa". "Seguimos hablando con la delegación de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía para coordinarlo todo y seguir ofreciendo estos servicios", ha agregado.

TELÉFONO DE AYUDA AL MAYOR

Por otro lado, Santos también ha informado de que se ha habilitado un teléfono de contacto, que es el 607 47 19 60, y que está disponible para las personas mayores o aquellas personas que forman parte de un grupo de riesgo para el contagio de Covid-19.

"Cualquier persona mayor o que sea considerada de riesgo y que necesiten medicamentos o comida puede llamar al Ayuntamiento a través de este teléfono y a través de Protección Civil daremos este servicio", ha asegurado.

Además, ha recordado que esta medida se suma también al teléfono de teleasistencia puesto en marcha por la Diputación de Málaga y donde las personas mayores de Coín pueden llamar para tener un acompañamiento y conversación. No obstante, el regidor coineño también ha recordado que desde el Área de Servicios Sociales también se trabaja a diario este seguimiento de las personas mayores del municipio, así como el personal del Centro de Día, que está en permanente contacto con los usuarios que están en sus casas.

Por último, Santos ha agradecido a las trabajadoras municipales de Servicios Sociales que "están trabajando a destajo" para cubrir todas las necesidades del pueblo de Coín. También a todas las familias del municipio por la ayuda y solidaridad mostrada entre toda la ciudadanía.

"Vivimos momentos complicados y difíciles y como siempre nuestros vecinos responden con la sensibilidad que nos caracteriza. Siempre hay una mano de ayuda para aquellas personas que lo están pasando mal o que ahora están en soledad y es increíble lo que puede conseguir una llamada de teléfono o una voz a través de los patios y balcones de los edificios. Agradezco enormemente esa sensibilidad y esa solidaridad vecinal que es una seña de identidad de nuestra ciudad", ha agradecido.