Ribó diu que els servicis essencials segueixen "a plena disposició"

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha destacat aquest dimecres que els servicis decretats com "essencials" per l'Ajuntament de la ciutat arran de la crisi del coronavirus i de l'estat d'alarma decretat per aquesta circumstància es mantenen "a plena disposició" dels ciutadans.

Així mateix, el primer edil ha fet una crida "al civisme" per a "respectar totes les instruccions i recomanacions" dirigides a evitar contagis del Covid-19 i per a superar "entre tots i totes" aquesta crisi sanitària.

Ribó, que ha fet seguiment de les mesures extraordinàries adoptades pel consistori davant aquesta pandèmia, ha fet així un balanç de les actuació que estan duent a terme els servicis designats com a essencials durant aquests dies.

"Els efectius dels servicis decretats com a essencials en l'Ajuntament de València han estat treballant a plena disposició durant aquests dies i així continua sent a dia de hui", ha asseverat el primer edil.

En aquesta línia, Joan Ribó ha remarcat que en la capital valenciana "estan prestant-se els servicis públics necessaris per al funcionament quotidià de la ciutat malgrat la situació d'excepcionalitat que estem vivint".

El responsable municipal ha precisat que això "implica que la neteja, la poda, la seguretat, l'atenció a les persones vulnerables o el proveïment d'aliments estan a ple rendiment".