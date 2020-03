Regalos virtuales para el Día del Padre: sentiros cerca incluso en aislamiento

Vamos a subir la moral a todos los papás del mundo en estos días inciertos. Ya está aquí el Día del Padre y puede que la cuarentena te haya pillado con poca previsión y las manos vacías. Pero una vez más la tecnología está aquí para ayudarte con sus infinitas bondades: también hay maneras contactless de felicitarle y demostrarle lo mucho que le quieres.

Es probable que el 19 de marzo de 2020 sea un Día del Padre que pase a la historia, como en general lo hará todo lo que nos está pasando en estos momentos. Como decimos, no te desanimes, porque aunque no hayas comprado nada o incluso aunque no puedas ver a tu padre en esta fecha señalada, tenemos soluciones que seguro os harán sonreír y sentiros cerca.

Podéis quedar en el universo virtual

Como ya viene siendo habitual estos días de aislamiento, podéis echar mano de la tecnología para hacer videollamadas y veros las caras aunque sea a través de la pantalla. Ojo, como ya os hemos ido diciendo, es mejor que no saturéis la red haciendo uso de este tipo de servicios todo el día. Muchos otros quieren hacerlo y todos tenemos que tener nuestro turno.

Felicitaciones online

Como si volviera la Navidad, ¡lánzate a hacer una felicitación a través de Internet! Por ejemplo, puedes utilizar la plataforma Canva, un portal que busca hacer accesible el diseño, especialmente a aquellos que no tienen conocimientos extensos previos sobre la materia, y ofrece cientos de plantillas, imágenes, tipografías e iconos gratuitos para ‘diseñar’ con los mejores resultados.

Hazle un collage con fotos

Seguro que estos días te pasas las horas con el móvil en la mano. Deja de mirar un rato las noticias y tómate la tarde con calma eligiendo entre los millones de fotos de tu smartphone unas cuantas en las que salgáis juntos. Puedes hacer un collage con las que más te gusten y compartírselo por WhatsApp o por redes sociales, seguro que le hace muchísima ilusión. Existen cientos de apps y plataformas, pero una de las más sencillas es FotoJet.

Saca tu lado más musical

Muy de moda en estoy tiempos de coronavirus y reclusión, en los que los conciertos improvisados en ventanas van que vuelan. Si quieres hacerlo facilísimo, te proponemos Singerfy, una plataforma en la que con apenas unos clics puedes ‘crear’ una canción personalizada desde 39€.

De hecho, en la misma web te ofrecen directamente opciones para hacer este regalo el Día del Padre: puedes ‘darle las gracias a tu padre por todo’, aprovechar para decirle ‘cuánto le quieres’ o decirle que es ‘el superhéroe de la casa’. Después puedes elegir entre voz y estilo musical e incluso personalizar la letra.

También puedes ponerte ‘más material’ y regalar entretenimiento

La cuarentena puede ser un buen momento para aprovechar a darse un atracón de contenidos en streaming, ¿por qué no aprovecharlo para regalarle a tu padre una suscripción a Netflix, HBO o incluso DAZN? También existen cantidad de revistas especializacidas que pueden hacerle mucha ilusión o libros electrónicos que podría añadir a su lector o e-reader.