Hosbec calcula 240 hoteles cerrados en la Comunitat Valenciana y 16.000 trabajadores afectados por ERTE

"Si un restaurante puede ser un lugar de transmisión, un hotel todavía más, a parte de que no puede haber actividad turística cuando se ha decretado el cierre de fronteras y cuando la gente no puede salir a la calle. Lo lógico es decretar el cierre de hoteles", ha apuntado Galloso. En todo caso, dado que el trámite para cerrar un hotel no es automático, augura que en los próximos días se producirán todavía más cierres, y solo algunos quedarán abiertos para dar servicio a transportistas y otras necesidades mínimas.

En estos momentos, la salida de turistas se está produciendo de forma escalonada y en coordinación con los operadores y las agencias de viaje para facilitar la salida de clientes. Para el responsable de la patronal valenciana, lo primero es atender la crisis sanitaria, pero después, "la económica sin duda va a ser mas dura y en el sector turístico mas", ha augurado.

En este sentido, Galloso ha lamentado que la temporada de Semana Santa ya "está perdida" y en el mejor de los casos, se podrá dar una "temporada estival razonable". Según ha dicho, el mercado internacional es el "más sensible", el que más tarda reactivarse; tendrán que pasar cerca de dos meses una vez pase todo para que vaya volviendo a la normalidad . "El turismo no se activa de la noche a la mañana, eso no va a pasar, en el mejor de los casos, hasta julio, agosto o el último semestre del año", ha apuntado.

En cuanto al paquete de medidas anunciadas por el Gobierno para paliar la situación, el responsable de Hosbec ha señalado que están todavía analizando la letra pequeña pero ha valorado que se faciliten los cierres y ERTEs por fuerza mayor, las ayudas del ICO y el IVF, el aval de la administración, y las medidas dirigidas las pymes. Por el contrario, ha echado en falta que se diera la posibilidad de retrasar el impuesto de sociedades, dado que augura grandes pérdidas para el sector. En la ciudad de València, la cancelación de las Fallas ha supuesto pérdidas hoteleras de 3 millones diarios.