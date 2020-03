Álvaro Lobo responde a las explicaciones de Alejandra Rubio sobre el motivo de su ruptura

Hace meses se confirmó la ruptura entre Alejandra Rubio y el Dj Álvaro Lobo, después de dos años de relación. Aunque en un principio dijeron que el motivo se debía a razones laborales, Alejandra se sinceró hace unos días sobre el tema.

La hija de Terelu Campos confesó a sus seguidores los motivos de su ruptura después de meses de rumores. "Las relaciones se acaban y la vida sigue, cada uno tenía una vida distinta, teníamos que crecer mucho profesionalmente y ya está. Felices. No ha pasado nada raro ni nada extraño. Así que yo estoy muy bien y él supongo que también", confesó la influencer.

Unas palabras que no han gustado mucho a su ex Álvaro Lobo. El joven compartió este martes una fotografía en Instagram con un mensaje bastante conciso, el cual no pasó desapercibido para sus seguidores. "Hablan , hablan y hablan… yo solo preparándome para todo lo que viene#micamino #solomúsica".

Unas palabras que dan a entender que el joven está centrado en su carrera profesional en la música y parece que su ex, Alejandra Rubio, es agua pasada.