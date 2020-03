Atención a correos maliciosos: no existen vacunas caseras contra el coronavirus

Los ciberdelicuentes aprovechan cualquier ocasión para sacar partido de sus víctimas y durante estos días se están repitiendo bulos y estafas por Internet en relación a la crisis del coronavirus. La inquietud de los usuarios de redes sociales lleva, en algunas ocasiones, a fiarse de todo lo que aparece en su pantalla y es cuando los estafadores aprovechan para colarse en nuestros equipos.

En las últimas horas, algunos ciudadanos están recibiendo en sus bandejas de entrada correos electrónicos en los que se les invita a abrir un archivo adjunto con el gancho de que allí encontrarán una "vacuna casera" para prevenir el contagio del COVID-19.

En el asunto se especifica: "Prepare la vacuna en casa para usted y su familia para evitar COVID-19".

La Policía Nacional ha desmentido esta información e insiste en no hacer caso de cualquier mensaje que no provenga de una fuente fiable y directa. Los ciberdelicuentes aprovechan el estado de alarma en el que se encuentra España para buscar nuevas víctimas. Nos invitan a no picar, no compartir y no dar ningún tipo de información personal por Internet si la fuente no es directamente oficial.

Hoy he recibido uno de los mails/spam, con un archivo adjunto que no se ha de abrir nunca, más hijos de puta de siempre.



Os pego pantallazo ya que te cuentan como hacer supuestamente la vacuna casera para el #coronavirus@policia@mossos#YoMeQuedoEnCasapic.twitter.com/3lkXP8Rz7Y — Ju EA (@JuEndrino) March 18, 2020

Las ganas de que exista una vacuna para el #COVID2019 puede empujarnos a creer este tipo de mensajes...



Por favor, ni caso a informaciones que no sean oficiales y directas, no pinches en enlaces sospechosos ni descargues archivos de origen desconocido#EsteVirusLoParamosUnidospic.twitter.com/tJq1412gPH — Policía Nacional (@policia) March 17, 2020

Otros bulos que está desmintiendo la Policía Nacional

¡Otro bulo!



No dejes que nadie juegue con tu salud o tu seguridad.



Confía únicamente en fuentes oficiales directas.



¡Y no compartas cadenas de mensajes sin contrastar!#EsteVirusLoParamosUnidospic.twitter.com/LZogg5oexu — Policía Nacional (@policia) March 18, 2020

¡Mucho ojo estos días en casa! Los ciberdelincuentes pueden aprovechar el Estado de Alarma para buscar nuevas víctimas. Si te llega este mensaje ⤵️ en el que te piden cambiar la contraseña de tu cuenta #NoPiques#EsteVirusLoParamosUnidospic.twitter.com/HLe3vlAYtT — Policía Nacional (@policia) March 18, 2020