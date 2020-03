Coronavirus.- La Generalitat reduirà el servici de Metrovalencia, Tram i transport de viatgers per carretera

20M EP

La Generalitat reduirà progressivament el servici habitual que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) presta en Metrovalencia i TRAM d'Alacant, així com el transport per carretera, com a conseqüència de l'emergència sanitària que pateix la Comunitat Valenciana i la resta d'Espanya, d'acord amb les directrius del Ministeri de Transports.