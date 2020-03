AMP.- Coronavirus.- La Generalitat posarà 57 milions a la disposició dels autònoms perquè ningú deixe la seua activitat

Així ho ha avançat el president, Ximo Puig, després de reunir-se amb el president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), i els secretaris generals d'UGT PV, Ismael Sáez, i CCOO PV, Arturo León, per a analitzar el Reial decret del Govern per a fer front a les conseqüències econòmiques del coronavirus, una trobada en el qual també han participat els màxims responsables d'Hisenda, Economia i l'IVF.

Segons ha explicat, aquest mateix dimecres es constitueix el grup de treball format per agents econòmics i socials, juntament amb l'IVF, per a buscar l'itinerari que vehicule eixes mesures. L'objectiu és que "no hi haja cap autònom que haja de deixar la seua activitat".

"La setmana que vé els autònoms valencians van a tindre una resposta per part del Consell, anem a ajudar-los en aquest trànsit tan difícil", ha recalcat Puig, que ha assenyalat que s'estudiaran conjuntament les possibilitats, que poden ser ajudes directes o crèdits "totalment favorables", entre d'altres.

UN REIAL DECRET "EN LA BONA DIRECCIÓ"

El president ha explicat que en la reunió s'ha fet una valoració positiva del Reial decret amb mesures econòmiques davant la crisi i ha apuntat que "va en la bona direcció" encara que no acaba amb totes les mesures que cal desplegar per a fer-la front, aquelles estructurals que s'hauran de veure més endavant.

Ha posat en valor les mesures pal·liatives que ha anunciat el Govern i ha destacat la necessitat de divulgar-les, ja que la comunicació és fonamental perquè totes les persones afectades puguen acollir-se a elles.

A més, ha explicat que la Generalitat pot ajudar l'hora de donar liquiditat a les empreses, un espai en el qual "no es dona resposta suficient", segons han coincidit els presents, tot açò amb el "gran objectiu" que no es destruïsca ocupació" i "facilitar una passarel·la davant la falta d'activitat i, per tant, de solvència".

Així, a través de l'IVF la Generalitat articularà una línia de 40 milions ampliables en crèdits participatius per a millorar la solvència de les empreses i que puguen sol·licitar préstecs als bancs amb l'aval del 50% del Govern ja anunciat. Eixos crèdits computaran com a capital de les empreses i el banc públic donarà una carència de tres anys a aquests préstecs, que seran a 10 anys, per a garantir la recuperació de les empreses.

Es tracta d'una mesura complementària perquè les empreses valencianes puguen accedir sense problemes al programa de finançament anunciat pel Govern central.

L'IVF, ha dit Puig, "es constitueix com l'instrument més potent que pot tindre la Generalitat en la finalització de tot aquest trajecte de mesures que proposa el Govern". Així mateix, ha insistit que Europa "ha de donar una resposta sí o sí" a aquesta situació.

Ha volgut agrair també als proveïdors que, contribuint a la seguretat alimentària, estan fent "un treball extraordinari en un moment d'estrés" i ha celebrat que els moments d'"impuls en la compra" han anat baixant i això "és positiu per a l'ordre i la convivència".

Preguntat sobre l'administració, amb casos de funcionaris contagiats, ha indicat que s'estan prenent les mateixes mesures que s'han d'aplicar en el conjunt de les empreses. L'activitat econòmica i administrativa continua, ha dit, però en unes condicions determinades seguint les indicacions sanitàries.

La voluntat és fer tot el que es puga mitjançant teletreball i poder conjugar la seguretat dels treballadors amb l'eficàcia en la prestació del servici públic. Les desinfeccions, ha dit, es realitzen seguint les indicacions sanitàries, sobretot en els espais de major afluència.

LA CEV DEMANA AGILITAT EN LES AJUDES

Per la seua banda, Salvador Navarro ha apuntat que el Reial decret és "positiu" i valorat la línia d'avals públics perquè les empreses no es queden sense liquiditat i ha assenyalat que aquestes mesures han de ser àgils, ja que els preocupa que el decret "entre en una fase de burocràcia farragosa" perquè es necessita "urgència".

També ha reclamat una moratòria absoluta d'impostos i l'ajornament de pagaments i traslladar als empresaris que l'administració va a ajudar-los, especialment als autònoms, per a evitar "situacions de nerviosisme i que es puguen prendre decisions massa arriscades".

La CEV espera que, en un moment posterior però no molt llunyà, el Govern central aborde un segon i contundent paquet de mesures de suport directe per a les empreses, que possibilite la implementació una política de xoc anticíclica. Tot açò, en coordinació amb la UE i la resta dels governs nacionals, així com amb les comunitats autònomes.

Arturo León (CCOO PV) ha manifestat la necessitat d'enviar un missatge de tranquil·litat i certesa perquè "les administracions públiques estan darrere" i van a dedicar "recursos ingents": "D'aquesta situació tirarem endavant sens dubte".

Ha subratllat la necessitat d'agilitzar els ERTO perquè les empreses puguen adaptar-se al més prompte possible a les circumstàncies i ha demanat a la Generalitat que es comprometa a "no resoldre cap tipus de contracte amb les empreses que presten servici en les administracions públiques valencianes, donant un missatge de solidaritat i compromís".

Ismael Sáez (UGT PV) ha destacat, per la seua banda, que se'n vagen a anticipar liquidacions a les comunitats, així com avançar el FLA i extra FLA per a poder actuar i ha demanat que les administracions "paguen els seus deutes per a evitar situacions d'insolvència i ficar diners en empreses que ho necessiten".

"Quan vaig escoltar el Reial decret estava content, s'han pres decisions de veres, valentes i de calat. Que alguns diguen que són pegats és una frivolitat sense sentit", ha resolt.

QUÈ HA DE FER UNA PIME?

Davant la pregunta de què ha de fer una pime per a afrontar una situació com l'actual, des de la patronal s'ha demanat que s'analitze la situació i es prenguen decisions "amb certa serenitat, veient que hi ha un dia després".

"No sabem si dins de 15, 20 o 30 dies, però hi ha un dia després i eixe missatge és el que cal llançar. Prenguem les decisions que hàgem de prendre, però també posem-li ètica i moral", ha agregat.

Des de CCOO s'ha al·ludit als ERTO com una mesura transitòria per a aquests casos o també a la negociació de mesures de flexibilitat interna com pactar reduccions de jornada que podrien complementar-se amb prestacions: "Que facen tot el possible per mantindre la producció, l'Estat i les comunitats recolzaran perquè l'activitat econòmica no caiga". Per a UGT allò que han de fer és informar-se i accedir a les ajudes.